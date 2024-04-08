南海情勢緊張　美日澳菲首次聯合演習劍指共軍

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菲方表示，菲律賓今天出動近海巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio del Pilar）配備阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機、飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）配備AW-159「野貓」反潛直升機，以及巡邏艦狄亞士號（BRP Valentin Diaz）；美軍派出濱海戰鬥艦「莫比爾號」（USS Mobile）和一架P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上巡邏偵察機。
另外，澳洲出動驅逐艦「瓦拉門加號」（HMAS Warramunga）和一架P-8A海神式海上巡邏偵察機；日本則派出「曙」號護衛艦參與行動。
菲律賓軍方表示，這次行動展現美菲日澳致力於透過海事領域的聯合演習，加強區域和國際合作以支持自由開放的印太地區。
菲方指出，這項活動旨在強化4國軍隊在海事情境下聯合行動的能力，對菲律賓武裝部隊的能力建設也大有助益。
菲律賓軍方表示，美菲日澳希望透過這次行動，傳達「依據國際法確保航行自由的集體決心。這項海上合作行動凸顯我們共同致力於基於規範的海上行為秩序」。
中國3月下旬部署數艘海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往擱淺軍艦運補，並向菲律賓補給船多次發射高壓水柱。菲船嚴重受損一度無法航行，3名船上人員受傷，引發國際關注。
馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。仁愛暗沙也成為南海衝突熱點之一。
區域局勢緊張下，美日菲等盟友合作日益密切。美國總統拜登預計10日將與日本首相岸田文雄舉行雙邊峰會，拜登、岸田和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日也將在華府舉行3方峰會，預計南海情勢將是討論議題之一。（編輯：周永捷）1130407