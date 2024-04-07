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以哈衝突逾半年！上萬人上街要求總理下台　呼籲釋放人質

▲以哈衝突逾半年，特拉維夫街頭湧上萬人要總理下台。（圖／美聯社／達志影像）
▲以哈衝突逾半年，特拉維夫街頭湧上萬人要總理下台。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列和哈馬斯在加薩地區的戰爭已持續半年之久，這個週末有數千名示威者聚集在特拉維夫（Tel Aviv）進行抗議，表達對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能明確釋放俘虜的不滿，呼籲政府趕緊達成協議，還要求納坦雅胡立即辭職並提前進行選舉。

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根據《路透社》、《法新社》報導，有數千名反對以色列政府作為的抗議者週末聚集在該國多個城市，當地媒體引述主辦單位的對外聲明表示，全國約50個地點也在舉行集會，尤其是在特拉維夫的民主廣場聚集了上萬人，許多人高呼「現在就要選舉」，要求納坦雅胡下台。

以色列媒體指出，在特拉維夫的反政府抗議活動主辦單位稱，有10萬人參加了示威活動，他們和警方之間一度爆發產生衝突，其中一名示威者更是遭到逮捕。反對黨領袖拉皮德在另一個城市卡法爾薩巴參加了集會，他指責納坦雅胡政府沒有從過去的錯誤中吸取教訓，也沒有做出任何改變。

根據以色列官方數據，目前共有253人被劫持為人質。至今，已有109人在囚犯交換或單獨交易中被釋放、3人在軍事行動中被以軍營救、12人的遺體被找到，其中3人是被以軍誤殺，還有129人仍被困在加薩，至少有34人已經死亡。

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