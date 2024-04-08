黃子佼再爆性侵案！「騙17歲女拍照」沙發得逞　吹哨者貼文狂被刪

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該名K小姐告訴Zofia，當時剛從高中畢業進入大學，對演藝圈充滿嚮往，某次被安排上了黃子佼的節目，過沒幾天就接到黃子佼的簡訊，希望可以加入他的通訊軟體，後續一年多的時間，黃子佼也持續傳訊息對她噓寒問暖，加上親切的態度以及同校校友「大學長」的身份，讓她也卸下了防備。
K小姐明確指出時間，在2006年8月，黃子佼稱將舉辦攝影展，約她到內湖的住處拍照，條件是要穿著泳裝，當時17歲的她雖然覺得有些不妥，但又不好意思拒絕，於是抱持感謝對方一直關心自己的心態前往，起初黃子佼就是引導她換泳裝、擺拍等各種姿勢，但後來黃子佼鏡頭越靠越近，也要求她穿露更多的比基尼。
假藉「為拍照藝術犧牲」！黃子佼遭爆侵犯17歲少女
K小姐表示：「他出手調整我姿勢時，不時會撫摸我敏感部位，甚至到了後來，竟然跟我說希望我解開上衣為藝術犧牲」，而她照做之後，黃子佼卻直接跨坐在她身上，並且將泳褲撥開性侵得逞。
K小姐表示，事後自己陷入了非常嚴重的憂鬱，甚至和數任男友都無法有正常的親密接觸，K小姐強調：「我並非想要落井下石，也不是想要追擊黃先生什麼，但黃先生應該為他對我的犯行跟我道歉，不然我無法逃脫這樣的夢靨，心中的受害魔鬼在我尋求多次諮商治療後，仍然無法去除，我想最大的解藥應該是黃先生一句認錯和誠心的悔改道歉吧?」
吹哨者Zofia代發文遭狂刪！黃子佼性侵案連環爆 老婆孟耿如臉書關版
然而Zofia在把K小姐敘述事蹟以及完整爆料公開之後，疑似遭到臉書的審核機制阻擋，文章不斷地消失，目前有不少名人以及網友紛紛截圖備份文章內容，幫忙聲援K小姐。而吹哨者Zofia日前也透露，其中還有一名受害者指控黃子佼性侵，目前案件都還審理當中。沒想到審判結果都還未出，就又有新的性侵案被爆料，黃子佼的復出之路可以說是遙遙無期。
而目前針對性侵案爆料，黃子佼本人尚無回應，日前因為老公在私房論壇購買偷拍影片的事情，出面幫忙道歉的孟耿如，如今也被發現悄悄將臉書關閉，雙方目前都沒有最新回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110