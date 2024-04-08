20歲瑞典女戀上穆斯林男友　懷孕7個月竟遭「榮譽處決」

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報導指出，莎加在得知自己懷孕後，便在個人社群網站上貼出許多懷孕的照片，和親友分享將為人母的喜悅，但這個行為卻讓男友很不滿，因為信仰不同，伊卜拉欣基本上對家人保密了他與莎加的關係，更別提還沒結婚就讓莎加懷孕。他甚至要求莎加拿掉腹中胎兒，遭到莎加拒絕，還反嗆說可以自己養大孩子。
沉浸在迎接寶寶到來的莎加，連孩子的鞋子、衣服都買好了，沒想到換來的卻是一屍兩命。莎加的母親回憶起發現女兒遺體的那一晚有多嚇人，以及她只見過莎加男友3次，雖知曉男方家人的保守，但實在沒想到對方會因此痛下殺手。
命案發生後將近1年，瑞典當地檢察官於上週正式指控伊卜拉欣殺害莎加，起訴書裡提到，伊卜拉欣成長的家庭認為，與「白人」女性約會不好，要求兒子必須「與具有相同文化背景的女性」交往，由於伊卜拉欣的母親不接受跨文化的戀情，導致伊卜拉欣隱瞞與莎加的關係長達2年。
檢察官並在聲明稿中提到，這起案件是在榮譽謀殺的背景下發生的，因為伊卜拉欣想透過殺死懷孕的女友，來維護他和家人的榮譽，不過目前還沒有證據表明，伊卜拉欣的家人參與了這場謀殺，或者有具體提出殺害莎加的要求。
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