花蓮震災善款湧逾1.4億！超過9.5萬筆 基金會：全數用於4大項目
花蓮地區持續受到0403強震及後續餘震影響、目前已有13人死亡，賑災基金會開立捐款專戶，已累計收到1.4億善款，基金會也表示，民眾捐款將全數用於地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建4大項目，若捐款有任何疑問，民眾可直撥代表號（02）7751-6306，或通過基金會官方網站了解。
記者林志怡／台北報導
4月3日東部外海發生規模7.2的強震且全台有感，離震央最近的花蓮也傳出嚴重災情，後續更是餘震不斷，數日後仍有規模4以上的餘震陸續發生，今早再度出現規模4.3的地震，花蓮、宜蘭、台北等地有感，另目前中央氣象署統計，截至今日上午08:03，主震加上後續餘震，已累計740起。
賑災基金會表示，自4日開辦募款專案、晚間7點線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，至4月7日23:59募得逾1億4000萬元，總捐贈筆數為9萬5442筆，募得的善款將依衛福部核准的用途，協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建4大項目。
4月8日（晨間）募款進度摘要：
截至4月7日23:59，收到愛心款項合計$14,002萬元，總捐贈筆數為95,442筆。分項如下：
臺灣土地銀行帳戶：$33,548,386
挖貝集資平台專案：$31,081,878
LINE Pay愛心捐款：$75,394,200
合計：$140,024,464