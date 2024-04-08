周一開工喝咖啡！7-11美式買6送3　全家「拿鐵第二杯9元」限今天

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📍APP｜4月8日至12日
7-11的APP「OPEN POINT 行動隨時取」推出「指定飲品買6送3」，包括特大美式、特大拿鐵，各限量10萬組，中杯精品美式/拿鐵、風味系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/脆酷摩卡/可可歐蕾）各限量5萬組，每組會員限購各4組，兌換期限至2024年6月30日止。
以特大美式來說，單杯售價是60元，買6送3即可用360元買到9杯特大美式，平均一杯是40元，大約是打了66折，相當的划算；而如果是中杯精品拿鐵的話，單杯售價是90元，買6送3則是可以用540元買到9杯精品美式，一杯打了66折，平均一杯變成60元。
🟡全家
📍APP｜限4月8日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元、等同第二杯19元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元、等同第二杯9元）
📍APP｜4月8日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月8日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍門市、APP｜4月8日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡OKmart
📍APP｜4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）