2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

周一開工喝咖啡！7-11美式買6送3　全家「拿鐵第二杯9元」限今天

▲今（8）日周一迎來開工日，不少上班族肯定是要來一杯咖啡度過這個Blue Monday。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（8）日周一迎來開工日，不少上班族肯定是要來一杯咖啡度過這個Blue Monday。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

清明連假4天結束啦！今（8）日周一迎來開工日，不少上班族肯定是要來一杯咖啡度過這個Blue Monday（周一症候群）。《NOWnews》特別整理四大超商的咖啡優惠，其中像是全家的單品拿鐵第二杯只要9元，而且優惠只限今天，而7-11則是推出指定飲品「買6送3」的優惠，都有限量組數，要搶購的民眾手腳要快。以下提供四大超商開工咖啡優惠，包含每杯原價、折扣特價幅度以及單杯均價，讓民眾開工一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜4月8日至12日

7-11的APP「OPEN POINT 行動隨時取」推出「指定飲品買6送3」，包括特大美式、特大拿鐵，各限量10萬組，中杯精品美式/拿鐵、風味系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/脆酷摩卡/可可歐蕾）各限量5萬組，每組會員限購各4組，兌換期限至2024年6月30日止。

以特大美式來說，單杯售價是60元，買6送3即可用360元買到9杯特大美式，平均一杯是40元，大約是打了66折，相當的划算；而如果是中杯精品拿鐵的話，單杯售價是90元，買6送3則是可以用540元買到9杯精品美式，一杯打了66折，平均一杯變成60元。

▲7-11推出聖誕節、冬至優惠，特大杯拿鐵12杯580元，另外還有雞尾酒咖啡、思樂冰、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）7-11聖誕優惠來了！特大杯拿鐵48元　「霜淇淋、思樂冰」買1送112杯580元
▲7-11開工推出「指定飲品」買6送3活動，不只有咖啡做選擇，還有風味系列指定冰飲。（圖/7-11提供）
🟡全家

📍APP｜限4月8日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元、等同第二杯19元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元、等同第二杯9元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，正巧遇上清明連假開工日，精品拿鐵原價110元一杯，現在兩杯119元，等於第二杯只要9元。（圖／翻攝全家APP）
📍APP｜4月8日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲全家4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1，每個會員在APP可以購買兩組兌換。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜4月8日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）

 📍門市、APP｜4月8日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）

▲（圖／萊爾富）
▲萊爾富線上寄杯大杯美式平均28元、大杯拿鐵平均37元。（圖／業者提供）（圖／萊爾富）
🟡OKmart

📍APP｜4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）

▲OKmart開工日限定，美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲OKmart開工日限定，美式、拿鐵買6送3，有66折的優惠陪你度過憂鬱星期一。（圖／業者提供）

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