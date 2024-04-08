強震太魯閣山崩！衛星捕捉「土黃色恐怖擴散」 17秒震撼畫面曝光
台灣3日一早發生規模7.2強震，導致各地災情頻傳，其中又以花蓮地區最為嚴重。花蓮縣在強震影響下，不只多處民宅倒塌，更有大面積山體崩落與坍方，「向日葵9號衛星」就捕捉到，3日花蓮太魯閣山體因崩落坍方，產生的大量土黃色煙塵，17秒影片引來超過3000名網友按讚關注。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（5）日發文，表示在0403花蓮大地震之後，花蓮北部大範圍山體崩落與坍方，「向日葵9號衛星」捕捉到了因坍方產生的大量土黃色煙塵。只見影片中，在3日7時50分之後，花蓮縣北部原本一片綠色的土地，突然逐漸冒出土黃色小點，接著逐漸往外擴散，強震後山崩引發的煙塵全被「向日葵9號衛星」拍下。
影片曝光後，眾人們全驚恐直呼「地震果然最可怕，輕易改變一切、帶走一切」、「雖然沒有福衛5號清晰，但還算看得出地震後變化已產生」、「果然能量夠飽滿⋯搖幾天了，500up餘震」。
3日發生規模7.2花蓮強震後，餘震至今仍不斷延續，截至8日早上6時已高達738次餘震發生，其中顯著有感地震為158次。氣象署指出，較大規模餘震已逐漸減少，但不排除仍會有規模5至6的餘震發生，民眾仍需多家注意防範。