泰國「這城市」遭猴子攻陷！人類計劃抗衡 上千隻獼猴橫行街頭
泰國首都曼谷北方城市華富里府（Lopburi）被稱為「猴城」，獼猴帶來大量的觀光客人潮，當地甚至還有所謂的「猴子節」，每年會在特定時間準備2噸美食，以供猴子們享用。然而疫情期間人類活動減少，反而造成猴子數量大增，如今已嚴重影響當地居民生活，猴子們在當地大肆破壞，國家公園、野生動植物及植物保護局於近期宣佈將展開行動捕捉頑劣的猴子，計劃將數以千計的獼猴遷移至保護區。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《曼谷郵報》，疫情封關期間造成觀光客稀少與猴群不斷增生，猴群為了尋找新的食物來源而變得更具攻擊性，不僅搶奪居民的食品和物品，還會隨機攻擊路人和路過的車輛，更組成「猴子大軍」，甚至居民認為「人類被關在名為家的籠子」，而猴子則佔領整個城鎮。
泰國國家公園、野生動植物及植物保護局局長阿塔波·查龍錢薩（Atthapol Charoenchansa）透露，當局已從3月25日開始捕捉造成騷亂、具有攻擊性的獼猴，泰國政府在3月25日至27日以及4月1日至3日期間，已捕捉了37隻獼猴，獼猴目前被關押在洛坤的一個保護區中，牠們將在該處進行絕育手術。
目前當局正在加緊建設新籠子，等籠子建設完畢會對剩下的3500隻猴子進行「大捕捉」活動，以避免獼猴造成的騷動持續影響民生。根據《紐約時報》，猴患問題導致當地許多商家倒閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊，多達3500隻的猴子大軍已佔領整座城鎮，引發生活和安全問題。