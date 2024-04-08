董座黃思國退休請辭！由楊文鈞暫代 開發金早盤股價一度跌0.72%
開發金控董事長黃思國因即屆齡75歲，提出退休請辭開發金控董事長暨子公司凱基人壽董事長職務，並自明（9）日生效，開發金董事長一職將由副董事長楊文鈞代行，凱基人壽則先由董事互推一人暫時執行董事長職務。開發金控表示，兩家公司將儘速於董事會推舉新任董事長。至於開發金股價今日早盤開平後，一度上漲來到13.85元，但盤中仍不敵賣壓翻黑，下探13.7元，跌0.72%，也是金控股中表現最弱的，目前則拉回平盤震盪。
記者顏真真／台北報導
開發金控表示，黃思國擁有豐富管理經驗並高度重視公司治理，常與同仁分享企業經營之策略思維，並鼓勵同仁在變動的大環境下，以積極的態度和行動迎向挑戰。在其督促及領導下，開發金控及各子公司持續不斷強化公司治理，董事會及功能性委員會運作日趨完善。更在今年元旦完成凱基人壽更名的里程碑，使集團品牌形象更加一致。
不過，由於黃思國加入開發金控前，即有在75歲退休之規劃，黃思國今年5月即滿75歲，開發金透露，幾經慰留，仍堅定依照之前的計畫申請退休，也 同仁均感不捨。
黃思國擁有超過40年金融產業經驗，為台灣銀行業推行財富管理先驅，被譽為台灣「信託教父」，在接掌開發金控之前，曾擔任中信證券、台灣人壽董事長，對台灣財富管理、證券及保險業發展卓有貢獻。
雖然今日早盤台股開高走高，一度上漲逾百點，金融股走揚，一度漲0.89%，金控股也是紅通通，僅開發金股價呈現下跌。開發金今日早盤以13.8元平盤開出後，一度走揚來到13.85元，但不敵賣壓，盤中由紅盤黑，並下探13.7元，跌0.72%，目前則拉回平盤上下震盪。