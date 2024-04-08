震災區車輛定檢、交通違規繳納等監理業務 可展延至10/31
花蓮外海日前發生7.2級強震，造成花蓮地區多處大樓倒塌與民眾傷亡。交通部公路局今（8）日表示，為照顧民眾權益，震災區各項公路監理業務，包括車輛定檢、交通罰鍰等，只要出具相關證明，可展延至10月31日辦理。
記者李琦瑋／台北報導
公路局指出，本月3日花蓮地區發生芮氏規模7.2地震，造成各地災情頻傳，為照顧民眾權益，特別公布「1130403地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至113年10月31日前向公路監理機關申辦。
公路局表示，另因地震致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於10月31日前提出申請。
此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。