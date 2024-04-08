18檔台股高息ETF今年來平均漲近1成 00919漲16.14%表現最佳
台股今（8）日早盤再創歷史新高，一度漲逾140點，來到20483點，看看今年以來台股大盤已上漲13.42%表現出色，進一步觀察可參與台股上漲契機又可分散個股投資風險的台股高息ETF表現，以上周3日收盤價來看，投信發行的18檔高息ETF今年來含息報酬率平均上漲9.2%，其中00919群益台灣精選高息ETF今年來上漲16.14%表現居冠，其他包括00915、00900、00927、00929、00930共6檔均打敗大盤，彰顯出台股高息ETF息利雙收好表現。
記者許家禎／台北報導
法人指出，目前市面上共有18檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。如00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，由於目前位處升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金的目光，作為今年上半年展現否極泰來的最佳寫照。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體或者是配置上述類股比重較高的ETF。