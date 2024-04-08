悟覺妙天禪師捐千萬善款助過難關　花蓮縣長徐榛蔚感謝善舉

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饒忠表示，花蓮地震多，當地居民都習慣了，但這次強震，「連當地人都嚇到了」，所幸地震發生時間不是在清明連假期間，不然，返鄉掃墓民眾加上出遊旅客都擠進花蓮，傷亡的情況恐更嚴重。
花蓮縣長徐榛蔚在震災會議結束後隨即會見覺妙義明宗師和立委徐欣瑩；徐縣長相當感謝妙天師父的愛心和善款，徐欣瑩則說，師父特別交代要帶福氣來花蓮，希望一切都好。
這筆1000萬元捐款，包含禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師的500萬、世界地球佛國總會的300萬、釋迦牟尼佛救世基金會的100萬和立委徐欣瑩的100萬。
悟覺妙天禪師呼籲，事故以及傷亡已然發生，追究、指責或推諉、卸責都於事無補；在這樣重大災難的挑戰下，希望大家都能盡自己的一份心力，不論是為傷者祈福祝禱，以善念的正向能量來改變負面氛圍的磁場，或捐獻善款，親身力行投入助災活動；不論我們能付出「什麼」，都要一齊團結一心，為所有的不幸與災難貢獻自己，才能將災難的傷害降至最低。
2021年台鐵太魯閣號408車次列車的出軌意外一共造成至少50人死亡，200多人輕重傷，舉國陷入頹喪悲痛的氛圍。悟覺妙天禪師因體恤受災民眾所需，除了向罹難者致哀，也挹注善款100萬元給罹難者家屬，同樣將善款交由花蓮縣政府處理。