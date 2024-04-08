中職戰報Week1／猛獅變陣搶先機　各隊「火牛棚」傳染病該怎麼解

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最Hot球隊：餅總靈活變陣 統一獅開季搶眼
統一獅開季狀況一開始有些令人擔心，先發輪值少了胡智爲之外，外野三鬼之一的蘇智傑也缺席。兩人因傷動刀，缺陣上半季初的賽事，也讓統一獅不得不提前啟用「B計畫」，開季使用大量的年輕球員與稍微改變洋將定位，反而獲得很好的成效，因此暫時取得戰績領先。
春訓時採訪統一獅總教練林岳平，他就提到今年賽季能否獲得成功，「年輕球員能否補上空缺，會是球隊的勝敗關鍵。」統一獅在林岳平執掌兵符後，搭配球探長潘俊榮，在一面拼戰績時，另外透過選秀補強換血二軍陣容，希望改善過往陣容深度不佳的問題，目前看來已有初步成效。
去年首輪選進的新秀林佳緯，暫代蘇智傑擔任左外野手，並扛起開路先鋒任務。雖然經驗尤嫩，不過打擊天賦毋庸置疑，過去在高中一年級時就有開轟紀錄，加上速度不錯，與邱智呈組成雙箭頭，在首周賽事效果不差，也讓蘇智傑缺陣的影響降到最低。
二軍養了3個球季的何恆佑，也在一開始獲得一軍出發的機會。何恆佑同樣具備優異的打擊天賦，且運動能力不錯，唯一問題是找不到適合的內野位置，不過每年二軍都可看出逐漸進步，打擊狀況也適應二軍層級。今年他確定從一壘出發，與陳鏞基互相輪替，雖然守備部分還不夠令人安心，但埋伏在後段棒次偶有佳作，改善統一獅打線頭重腳輕的問題。
而首周賽程中，除了首戰與次戰，面對富邦悍將算大比分取勝外，後續4戰皆為1分差賽事，仍能取得3勝1敗，統一獅牛棚功不可沒。菜鳥尹柏淮、辛俊昇加入勝利組輪替，表現雖有起伏，不過內容仍有讚許之處；林岳平更直接改變計畫，將原本為「預備洋將」的裴瑞茲，直接註冊並登錄一軍，讓他在牛棚中扛重任。
裴瑞茲過往就是中繼投手出身，有不錯的球速，原本來到統一獅是要轉為先發。林岳平曾表示：「本季例行賽再加入台鋼雄鷹後，有許多單周五戰的情形，牛棚投手會是重要關鍵。」也因此轉念改採新計畫，讓裴瑞茲擔任牛棚勝利組，並常負擔跨局投球，減輕整體牛棚負擔，目前看來成效也不錯。
首周看點：火牛棚像是傳染病 各隊該怎麼解
統一獅總教練林岳平，認為牛棚是關鍵因素言猶在耳，中信兄弟便在首周上演「火牛陣」，兩度對戰樂天桃猿都無法守住領先，最終被逆轉吞敗。兩場比賽牛棚投手合計11.1局丟掉14分，也讓這兩戰中信兄弟即便打線各奪8分，卻都無法贏球，打進的分數沒有花得快。
在少了呂彥青之後，中信兄弟讓吳俊偉接位終結者是合理調度，但吳俊偉之前該如何安排，考驗中信兄弟投手教練王建民的智慧。李振昌、蔡齊哲對左打壓制力不夠好；但彭識穎、李吳永勤2名左投，開季對左打壓制力也尚未展現，也讓王建民不得不出險招，讓側投的王凱程扛重任試看看。
但王凱程本季3場出賽，面對台鋼雄鷹與樂天桃猿，表現仍有起伏，狀況好時可靠伸卡球拿到出局數，但運氣不好時卻也可能成為穿越安打，擋不住對手攻勢。以目前中信兄弟整體投手陣容中，除了期待呂彥青回歸外，二軍部分投手群狀況也不是很好，等待新血加入之外，更明快的主動調度，可能是唯一解方。
除了中信兄弟之外，其他球隊也似乎有牛棚問題，像是台鋼雄鷹，原本預期的勝利組之一許峻暘，控球狀況不佳，已在昨天下二軍調整；終結者雷公，偶爾也會有堆壘包的狀況產生，但至少都能守下勝利，另兩名有經驗的投手王躍霖、賴鴻誠也能控制局面，讓台鋼雄鷹首周的戰績還能保持在勝率5成以上。
單周之星：林安可強勢回歸 長打大放送
少了蘇智傑這個強力左打，林安可在中心棒次稍微填補缺口，單周2轟、7打點，特別是4月6日與味全龍之戰，面對「龍之子」徐若熙，將153公里的速球硬扛出右外野大牆，不僅幫助統一獅先馳得點，也將徐若熙的未被敲全壘打紀錄，中斷在102.1局。
除了全壘打跟長打能力之外，林安可過往對左投苦手的問題，本周也有亮點。4月7日同樣與味全龍之戰，葉君璋總教練換上左投銳歐中繼，過往林安可面對左投的外側變化球，應對並不自在，但這個打席他仔細選球，挑中失投的滑球擊出右外野安打，帶有1分打點。
林安可去年運氣不佳，屢屢遇到傷勢缺陣，他表示：「今年最大目標就是健康，也為了今年這個球季，做了很多準備。」目前看起來，林安可調整狀況不錯，對戰左投的小樣本成績也有所提升，若能有林安可在中心棒次貢獻長打，猛獅打線的得分效率會相當不錯。
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）
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