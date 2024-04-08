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SBL球員集體簽賭打假球案！今上午再開庭　傳喚吳季穎等7名球員

▲SBL球星吳季穎涉嫌打假球，引發球迷譁然，今（8日）士林地院二度開庭，吳季穎未接受媒體訪問，低調快步進入法院。（圖／NOWnews資料照）
▲SBL球星吳季穎涉嫌打假球，引發球迷譁然，今（8日）士林地院二度開庭，吳季穎未接受媒體訪問，低調快步進入法院。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

SBL裕隆納智捷球員涉入簽賭打假球案，消息震驚體壇，有部分球員否認打假球但坦承簽賭，今（8日）士林地院二度開庭，傳喚吳季穎等7名球員到庭，上午9點，吳季穎搭乘特斯拉抵達法院，但未接受媒體訪問，僅低調快步進入法院。

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據檢警調查，柯旻豪、吳季穎等在內的10名球員（邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸），於前年12月至去年5月進行的SBL賽事中，過地下簽賭網站下注簽賭18場賽事，其中像是未依教練指示戰術、故意傳球失誤等，操控球隊輸贏及得分，影響比賽結果。而其他涉案5人，則為前九太科技籃球隊助理教練、地下簽賭網站組頭邱繼緯，吳季穎前女友黃品瑄，及張姓、游姓、邱姓被告，球員翁嘉鴻則因逃亡被通緝。

▲SBL球星吳季穎送士檢偵訊，訊後以25萬元交保，籃協也在今晚召開紀律委員會。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）
▲SBL球星吳季穎涉嫌打假球，引發球迷譁然，今（8日）士林地院二度開庭，吳季穎未接受媒體訪問，低調快步進入法院。（圖／NOWnews資料照）
檢警調查後，發現昔獲選MVP的前球員柯旻豪涉案，其他包括吳季穎等多名球星也身兼賭客，控制比分影響比賽結果，詐取龐大賭資。士林地檢署偵查後，依「結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平」刑法賭博、意圖營利供給賭博場所、加重詐欺取財等罪嫌起訴15人，今年2月間，柯旻豪坦承部分場次有簽賭下注，遭法院裁定續押禁見通信，前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯部分認罪，辯稱是賭客並非組頭。

今天上午，士林地院二度開庭，依序傳喚球員吳季穎、李其恩、邱忠博、吳祐任、班霸、顏聞佐、邱廷昱等7名被告到庭。假球案爆發後，籃協副秘書長張承中表示，涉案相關人士都遭起訴，會持續推動防賭和法治教育，希望其他球員能引以為戒。體育署也針對職業運動，建立跨部會防賭機制合作平台，定期召開防賭機制會議，並全力支持檢、警加強查緝偵辦，維護賽事的公平性。

▲上季MVP柯旻豪移送（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲昔獲選MVP的前球員柯旻豪涉假球簽賭案，其他包括吳季穎等多名球星也身兼賭客，消息震驚體壇。（圖／NOWnews資料照）

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