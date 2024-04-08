朝聖IU演唱會坐前排沒應援！柯震東被罵到道歉：抱歉我會努力學習
南韓國民天后IU（李知恩）來台開唱，台灣藝人柯震東昨（7）日也前去朝聖，事後還在Threads開心喊：「我的心正在為IU而震動！」不料，IU粉絲卻留言開轟柯震東，買前排公關票位置卻沒有應援，但也有人認為專心欣賞表演比較重要，掀起兩派網路論戰後，柯震東選擇道歉平息風波：「抱歉！我會努力學習！」
記者黃雅琪／綜合報導
柯震東昨日朝聖韓星IU的演唱會，被許多人「野生捕獲」在場外合照，他欣賞演唱會時坐在前幾排位置，卻因為沒有與其他粉絲一起應援挨轟；對此，柯震東在Threads上回應爭議：「單純喜歡妳的演戲表演遠遠不夠！原來喜歡跟崇拜一個人，需要學習的還很多！抱歉！我會努力學習！」
接著柯震東再發出一篇長文，期盼這個世界能有更多的愛：「希望世界多點理解！尊重！相愛！我們都應該多跟不理解的一方多理解、多學習，少點仇恨少點謾罵，一切都會變更好的！」他表示自己會去學習更多未知領域：「我會去努力了解我不懂的領域，也希望大家互相尊重、理解。」
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