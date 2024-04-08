花蓮地震全台42建物列「紅單」　國土署：有結構疑慮應儘速通報

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國土管理署提醒，由於這幾天還是有餘震發生，呼籲民眾檢視自家房屋，注意樑、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如果有上述情形發生，應盡快通報當地主管建築機關，由專業土木結構技師或建築師協助進行現場勘查及評估。
國土署也提醒，如果活動區域範圍如有外牆剝落及附掛物掉落疑慮時，應儘量繞道避開或行走騎樓，以免發生意外。後續處理部分，經張貼紅、黃單之建築物即可適用危老重建，無須再另外初、詳評。
國土管理署進一步表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋弱層（俗稱軟腳蝦）問題，已推動補助私有建築物弱層補強，每件最高補助450萬元，由本署住宅發展組委託國家地震工程研究中心成立專案辦公室，對建築物結構有疑慮的民眾，可上網「私有建築物弱層補強專案辦公室」諮詢或直接電洽(02)6630-0237（週一至五，9時至18時），將有專人免費至社區說明。
而針對房屋結構安全性能評估檢查也有補助，初評建築物總樓地板面積3000平方公尺以下，補助1萬2000元，超過3000 平方公尺補助1萬5,000元，詳評則最高補助40萬或30%，詳情請向國土署都市更新組洽詢。
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