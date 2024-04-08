花蓮地震全台42建物列「紅單」　國土署：有結構疑慮應儘速通報

▲花蓮7.2強震，造成多個大樓傾斜，國土署呼籲，民眾房屋有結構疑慮應儘速通報。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮7.2強震，造成多個大樓傾斜，國土署呼籲，民眾房屋有結構疑慮應儘速通報。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳郁柔／台北報導

4月3日台灣發生芮氏規模7.2強震，不只花蓮多棟建築物傾斜待拆，全台各地陸續傳出建築物的牆壁龜裂、樓梯斷裂，甚至傾斜。國土管理署今（8）日表示，花蓮大地震發生至今，各地建管單位彙整民眾來電請求勘災的需求，統計至昨（7）日晚上9點為止，花蓮縣、臺北市、桃園市、新北市及基隆市五地電洽請求勘災總數已達848件。

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國土署表示，這848件勘災要求，經過專業人員細察看受損情形，已經確認為紅單的有42件（含花蓮32件、臺北2件、桃園4件以及新北4件），確認為黃單的有70件（含花蓮35件、臺北13件、桃園14件、新北市7件及基隆1件），無須張貼危險標誌件數693件，目前仍持續勘查中。

國土管理署提醒，由於這幾天還是有餘震發生，呼籲民眾檢視自家房屋，注意樑、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如果有上述情形發生，應盡快通報當地主管建築機關，由專業土木結構技師或建築師協助進行現場勘查及評估。

國土署也提醒，如果活動區域範圍如有外牆剝落及附掛物掉落疑慮時，應儘量繞道避開或行走騎樓，以免發生意外。後續處理部分，經張貼紅、黃單之建築物即可適用危老重建，無須再另外初、詳評。

國土管理署進一步表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋弱層（俗稱軟腳蝦）問題，已推動補助私有建築物弱層補強，每件最高補助450萬元，由本署住宅發展組委託國家地震工程研究中心成立專案辦公室，對建築物結構有疑慮的民眾，可上網「私有建築物弱層補強專案辦公室」諮詢或直接電洽(02)6630-0237（週一至五，9時至18時），將有專人免費至社區說明。

而針對房屋結構安全性能評估檢查也有補助，初評建築物總樓地板面積3000平方公尺以下，補助1萬2000元，超過3000 平方公尺補助1萬5,000元，詳評則最高補助40萬或30%，詳情請向國土署都市更新組洽詢。

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