全國性公投「電子連署」4/10上線！自然人憑證、輸身分證號就能用
中選會今（8）日召開「全國性公民投票電子連署系統上線」記者會，中選會副主委陳朝建宣布，全國性公民投票電子連署系統將於4月10日正式上線，未來公民投票連署可以選擇用電子、紙本連署雙軌並行，也可以只選擇一種，民眾只要使用自然人憑證，並且輸入國民身份證統一編號，再輸入憑證的PIN碼，按下送出後即可完成連署。
記者林怡昕／台北報導
中選會綜合規劃處長張玳綺說明，提案人、領銜人可以同時選擇用電子、紙本連署，兩軌並行，也可以只選擇一種，中選會則會請戶政機關進行查對，全國性電子連署系統上線以後，民眾如果要連署全國性公民投票案，可以透過提案人、領銜人提供的網址進入電子連署系統，操作的頁面非常簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並且輸入國民身份證統一編號，再輸入憑證的PIN碼，就能夠完成連署，如果說有不小心重複對同一個公投案進行連署，系統也有提醒的機制。
張玳綺也說，民眾可以上中選會的全球資訊網，在首頁「公民投票專區」，點選公民投票案連署，點進去以後就會出現連署案件，不過因為現在沒有連署案件，所以會出現「目前無全國性公民投票連署案件」。
陳朝建也解釋，在全國性公民投票電子連署系統上，配合《公民投票法》以及《電子簽章法》等法律規定依法來辦理選務，因此使用電子連署就需要使用自然人憑證。
至於未來若有民眾紙本、電子都進行連署？陳朝建也說，電子連署系統本身就會勾記，那如果電子連署跟紙本連署重複連署，勾記系統一樣會把它剔除，因為紙本連署一樣要進入查對程序，所以不會有重複連署問題。
中選會宣布，將於113年4月10日至4月30日辦理全國性公民投票電子連署系統上線後測試，歡迎民眾上網測試，並至Google表單回饋使用意見，連署測試網址：https://gov.tw/Wzr，意見回饋網址：https://gov.tw/GrQ，俾利全國性公民投票電子連署系統更加便捷、友善。