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全國性公投「電子連署」4/10上線！自然人憑證、輸身分證號就能用

▲中選會宣布，全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.08）
▲中選會宣布，全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.08）

記者林怡昕／台北報導

中選會今（8）日召開「全國性公民投票電子連署系統上線」記者會，中選會副主委陳朝建宣布，全國性公民投票電子連署系統將於4月10日正式上線，未來公民投票連署可以選擇用電子、紙本連署雙軌並行，也可以只選擇一種，民眾只要使用自然人憑證，並且輸入國民身份證統一編號，再輸入憑證的PIN碼，按下送出後即可完成連署。

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中選會綜合規劃處長張玳綺說明，提案人、領銜人可以同時選擇用電子、紙本連署，兩軌並行，也可以只選擇一種，中選會則會請戶政機關進行查對，全國性電子連署系統上線以後，民眾如果要連署全國性公民投票案，可以透過提案人、領銜人提供的網址進入電子連署系統，操作的頁面非常簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並且輸入國民身份證統一編號，再輸入憑證的PIN碼，就能夠完成連署，如果說有不小心重複對同一個公投案進行連署，系統也有提醒的機制。

張玳綺也說，民眾可以上中選會的全球資訊網，在首頁「公民投票專區」，點選公民投票案連署，點進去以後就會出現連署案件，不過因為現在沒有連署案件，所以會出現「目前無全國性公民投票連署案件」。

陳朝建也解釋，在全國性公民投票電子連署系統上，配合《公民投票法》以及《電子簽章法》等法律規定依法來辦理選務，因此使用電子連署就需要使用自然人憑證。

▲中選會副主委陳朝建開記者會宣布全國公民投票電子連署系統即將在4月10日上線測試。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.08）
▲中選會副主委陳朝建開記者會宣布全國公民投票電子連署系統即將在4月10日上線測試。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.08）
至於未來若有民眾紙本、電子都進行連署？陳朝建也說，電子連署系統本身就會勾記，那如果電子連署跟紙本連署重複連署，勾記系統一樣會把它剔除，因為紙本連署一樣要進入查對程序，所以不會有重複連署問題。

中選會宣布，將於113年4月10日至4月30日辦理全國性公民投票電子連署系統上線後測試，歡迎民眾上網測試，並至Google表單回饋使用意見，連署測試網址：https://gov.tw/Wzr，意見回饋網址：https://gov.tw/GrQ，俾利全國性公民投票電子連署系統更加便捷、友善。

▲中選會副主委陳朝建開記者會宣布全國公民投票電子連署系統即將在4月10日上線測試。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.08）
▲中選會副主委陳朝建開記者會宣布全國公民投票電子連署系統即將在4月10日上線測試。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.08）

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