地震早有警示？木柵集應廟曾擲「立筊」廟方辦法會祈福

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張敏男提到，這次「立筊」發生後，廟方很慎重的找了中央研究院院士李豐楙與政大華人宗教中心主任林振源教授諮詢，最終請威遠壇林道長協助科儀，經過擲筊儀式後，最終敲定5月29日進行「安龍儀式」，希望一切平安。
木柵集應廟顧問蔡峻維提到，過往「立筊」一但出現，有三種意義，第一對外界來說代表神明有重大提醒，可能是災難或變故降臨；第二是對廟方表示有要事處理；第三則是對擲出者表示所求之願神明會出手幫助。
這次的花蓮強震沒人樂見，但這或許也是尪公冥冥之中預先提醒，今日舉行的法會也祈求國泰民安，地震的傷害能降低，願死者安息、生者節哀。
中央研究院院士李豐楙受訪時提到，依照台灣民間習俗，宮廟關鍵的儀式主要會使用道教的科儀。今天所做的科儀就是上告疏文給神明，這在傳統中有一定的格式，藉由疏文將某單位所想向神明請旨的前因後果上告於神明，並由此得到神明回覆。
李豐楙提到，木柵集應廟自建廟以來已經130年，虔敬信仰尪公文化，今日以道教科儀莊嚴有序且鄭重其事的向保儀尊王請示，不只是一般三牲禮而已，而是集合眾多地方頭人，共同獻上完整的疏文上告科儀。從中我們可以看到道教宮廟與地方社會長期緊密結合發展的重要文化傳統。
政大華人宗教中心主任林振源也表示，木柵集應廟自建廟以來，雖已展開諸多建設，但仍尚未完備，尤其還未做完安龍謝土。因此近年木柵集應廟與政大華人宗教研究中心及世界華人宗教研究學會積極展開產學合作。
林振源提到，廟方近日得到專業顧問建議後，嘗試於今日請示保儀尊王神啟。果然今天法會當日早晨也發生地震，很明顯之前尊王就透過立筊提早警示。今日科儀後擲筊第一筊是陰筊，也表示廟方及社會大眾要更提升反省跟懺悔之心。第二筊是聖筊，則代表這個大方向已得神明應允。之後廟方也將在保儀尊王所指示的良辰吉日國曆5月29日重新進行入火安座及補龍。
此外，之前擲筊出現立筊，則更顯示一廟之龍穴跟龍氣，應藉由安龍妥善保留，且將煞氣送走。而透過今日之科儀，也讓全體可以為了國家面臨天災之際，即時向神明祈求恢復國泰民安。