台灣惠而浦震災關懷溫暖陪伴！提供受災戶惠而浦家電免費檢修服務
台灣3日上午7時58分於花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，造成嚴重災害損失，人民生活受到巨大影響，為支持受災民眾面對漫長重建之路，台灣惠而浦啟動災後關懷服務，即日起至4月30日止，將提供受災戶家中惠而浦家電產品的免費檢修服務，並享有零件購買七折優惠。若經技師檢修鑑定後發現家電產品因地震損傷無法修復，將提供舊換新專案優惠。惠而浦期盼透過實際行動，協助受災戶盡速恢復家園，重返美好生活！
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關於惠而浦
源自美國，領導全球百年家電惠而浦（Whirlpool Corporation）為全球最大的家電品牌之一。創立至今已締造無數創舉，舉凡世界第一台電動式洗衣機、對開冰箱，甚至美國阿波羅11號裡的太空廚房都出自惠而浦。透過百年經驗的累積及創新，時刻走在時代的前端，惠而浦致力於協助您輕鬆改善家務，精心成就更好的居家生活。