信義百貨3座空橋地震受災禁行　市府解釋原因：勿以訛傳訛

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新工處表示，本次地震發生後，經檢查，新工處於4月3日暫時封閉市區5座人行空橋，其中4座均於當日夜間修復完成；7日再次檢查發現恐因後續餘震影響，新光華納及新光松高2座空橋除已更新完成之鋼索外，又有部分原鋼索斷開，新工處已於今日再次封閉該2座空橋，並預計於113年4月9日前修復完成；新光華納及新光松高空橋兩側鋼索，經查斷裂之鋼索功能為輔助主橋體加強抗風能力，該鋼索並非橋體之主要結構，橋體結構經檢查為安全，橋下空間亦可安全通行，請民眾安心使用。
新工處說明，目前除信義計畫區內之信義威秀空橋因上方頂棚強化玻璃碎裂，及因餘震導致新光華納、新光松高之抗風鋼索有再斷開之情形，而尚在封閉及修復外，其餘道路、車行橋梁、人行空橋等均經檢查安全無虞，或已完成修復並經安全檢查確認無虞而開放使用。考量該影城眾多往來人行之安全，而已將碎裂之玻璃予以卸除，該空橋預計可於113年4月10日前修復完成，修復後會再檢查確認安全無虞後再開放使用。
新工處最後表示，對於各項災害的緊急應變及處置，臺北市均已訂有標準作業流程，及備有專業的檢查人員及搶修廠商，在處理的過程中，均會就各部結構、構件等詳細檢查及反覆確認，在安全無虞之情況下，才會提供民眾使用，給廣大市民一個安心的生活環境。