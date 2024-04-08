搜救犬Roger立功！爆咬麥克風爆紅　兒時呆萌照吐舌超可愛

信義百貨3座空橋地震受災禁行　市府解釋原因：勿以訛傳訛

▲北市信義商圈空橋暫時封閉。（示意圖／新工處提供）
▲北市信義商圈空橋暫時封閉。（示意圖／新工處提供）

記者邱新博／台北報導

0403花蓮強震，北市信義區百貨，空橋也有災情，現場拉起封鎖線，禁止民眾通行，不少地方玻璃掉落，還有鋼索斷裂，有民眾透過網路稱，「之前白天看到鋼索斷裂好多根，空橋下方還無淨空，有點嚇人。」對此，台北市新工處解釋，該繩索為抗風鋼索，與主結構無關，請民眾無須擔心，亦請勿再以訛傳訛，造成大眾誤解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於0403花蓮地震，新工處表示，臺北市震度為5弱，市府工務局新建工程處於地震發生當下，即依照地震防災標準作業流程，對於市區道路、車行橋樑及人行空橋等進行安全檢查，結果均無安全疑慮，網傳新光華納、新光松高鋼索裂情形，新工處特別澄清說明，該繩索為抗風鋼索，與主結構無關，請民眾無須擔心，亦請勿再以訛傳訛，造成大眾誤解。

新工處表示，本次地震發生後，經檢查，新工處於4月3日暫時封閉市區5座人行空橋，其中4座均於當日夜間修復完成；7日再次檢查發現恐因後續餘震影響，新光華納及新光松高2座空橋除已更新完成之鋼索外，又有部分原鋼索斷開，新工處已於今日再次封閉該2座空橋，並預計於113年4月9日前修復完成；新光華納及新光松高空橋兩側鋼索，經查斷裂之鋼索功能為輔助主橋體加強抗風能力，該鋼索並非橋體之主要結構，橋體結構經檢查為安全，橋下空間亦可安全通行，請民眾安心使用。

新工處說明，目前除信義計畫區內之信義威秀空橋因上方頂棚強化玻璃碎裂，及因餘震導致新光華納、新光松高之抗風鋼索有再斷開之情形，而尚在封閉及修復外，其餘道路、車行橋梁、人行空橋等均經檢查安全無虞，或已完成修復並經安全檢查確認無虞而開放使用。考量該影城眾多往來人行之安全，而已將碎裂之玻璃予以卸除，該空橋預計可於113年4月10日前修復完成，修復後會再檢查確認安全無虞後再開放使用。

新工處最後表示，對於各項災害的緊急應變及處置，臺北市均已訂有標準作業流程，及備有專業的檢查人員及搶修廠商，在處理的過程中，均會就各部結構、構件等詳細檢查及反覆確認，在安全無虞之情況下，才會提供民眾使用，給廣大市民一個安心的生活環境。

清明連假首日！花蓮遠百、愛買今恢復營業　全台威秀影城正常營業

強震釀災情！威秀影城、花蓮秀泰、美麗華暫停營業　退票機制一覽

信義威秀影城施工「鐵條高空掉落」　香港籍母子遭砸傷送醫

信義威秀影城外牆施工出意外！「鐵條」突墜落　砸傷香港母子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞