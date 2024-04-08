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名家論壇》鈕則勳／盧秀燕訪星戰略　較勁賴清德內閣佈局

▲台中市長盧秀燕出訪新加坡3天後返台。（圖／台中市府提供）
▲台中市長盧秀燕出訪新加坡3天後返台。（圖／台中市府提供）

文／鈕則勳

日前，台中市長盧秀燕訪問新加坡，雖然時值四月三日花蓮大地震，無法成為主要的新聞焦點，但這幾天的訪星行程，對藍軍2028年最可能人選盧秀燕來說，卻有幾個層次的戰略意義與價值，或許就如她自己所評價的「成果豐碩、超乎預期」。而值此同時，賴清德的內閣人事也傳出了前主席卓榮泰與總統府秘書長林佳龍的「卓龍配」，當事人雖然低調，但似乎也未見民進黨傳出什麼抵制或質疑，姑且不論最後是否成真，然其中凸顯出的是賴清德意志的貫徹及治軍嚴謹，已然能漸漸鋪墊出未來「賴總統」的治理權威。這藍綠兩強的權力較勁會以何方式呈現，各又會有何風險，已然成為政壇備受關注的話題。

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先來看盧秀燕，這次訪星，強化外交與國際關係實務的歷練，是第一個策略脈絡。畢竟盧秀燕也是淡江大學國際事務與戰略碩士，在立委時期也常擔任國防外交委員會召委，這次出訪新加坡等於是將自己外交與國際事務的專業與實務更進一步的演繹，畢竟外界對盧最深刻的認知，是她精於內政，熟悉與關心民意脈動，所以有「媽媽市長」的稱號，但較少針對外交或國際關係議題有過明顯的議題設定，況且若要進取大位，外交與國際關係、還有兩岸關係，仍是必須得強化的基本功。盧秀燕同新北市長侯友宜般的，選取新加坡作為外交的起手式，除了新加坡各項發展與進步確實是我國效法的對象外，其和兩岸的關係皆不錯，又常作為調人與緩衝者，從星國切入，也可串連外交與兩岸，更可與民進黨重美國與日本的外交政策進行區隔，當然有其象徵與實質戰略意涵。

而盧秀燕也表示，這次出訪見證了新加坡的廉能，且該國發展方向正確、以人為本，具有高效率，也因此發展快速、值得參考，台灣應重視與星國的好交情，並展開友善交流、合作 ; 她這段話除了客觀陳述現況外，其實也可理解為盧也藉這些論述點出了民進黨執政在內政及外交上的盲點，亦即在內政的部份，廉能及效率上有其局限性，外交的部分，民進黨與其押寶美國，還不如藉新加坡在地緣政治上的優勢，作為兩岸與國際的槓桿，相關論述也確實凸顯出盧的高度與企圖心。特別是新加坡永續發展與環境部長傅海燕在臉書上發文，也點出台中在推進永續發展的努力，包括污染控制進步、再生能源等，某程度也為盧的政績做了助攻 ; 至於是否有見到總理李顯龍與副總理黃循財，市府雖未證實，仍強調待新加坡是否揭露，雖予外界滿滿懸念，但以國民黨與星國的關係與盧市府這樣的陳述來看，會見其中之一、甚至兩人都有見到的可能性都極高，當然對盧的政治能量也有拉抬之效。

再來看準總統賴清德，當選總統後就一直頗為低調的他，近來並沒有主導新聞議題版面，一方面當然因為現今仍是蔡英文任期的後期，另方面賴清德治軍嚴謹，一定程度的掌控著未來內閣名單，是以媒體也鮮少討論 ; 只是近日傳出內閣正副閣揆可能會由前主席卓榮泰與總統府秘書長林佳龍、或是黨的前秘書長羅文嘉擔任，不論是否為釋放出的試探氣球，但確實已成為聚焦媒體版面的話題。以卓榮泰來看，派系色彩雖不明顯、但確實有輩份，被稱作「大師兄」的卓，大選時期擔任賴競選總部的總督導，獲得賴的信任，以賴的用人模式來觀察，若卓榮泰最後真的出線擔任閣揆，「擺平綠營內部重於因應藍白合圍」應是賴主要的戰略規劃，畢竟卓對於黨內各派系的利益來說，應該是「雖不滿意、但能接受」的「無害」人選。

然而卓榮泰若真的擔任閣揆，國民黨與民眾黨跳腳合圍賴清德的機會便大增，畢竟賴任命閣揆完全沒有考慮國會生態多數是藍白佔優勢，硬提個民進黨屬性明顯的卓，倘再搭配上位企圖心強且戰力足的林佳龍擔任副閣揆，藍白當然可理解為賴擺出的陣勢應是「以戰逼和」，行政立法互動勢必是烽火連天，對賴清德來說當然是風險。特別是賴清德這兩天也提到，就職後有三項工作，分別是守護主權、進行社會改造洗滌人心、以及平反政治受難者，也被藍軍立委羅智強質疑將進行「台版文革」，無獨有偶的，也有網紅認為賴的「洗滌人心」說就是要「重建認知」，「要搞個綠色式的文革」。若以此來看，賴現今已在為自己日後的強勢領導作鋪墊，但是以其「雙少數總統」的政治現實，若要虛張聲勢拉高談判姿態來和藍白博弈，或以自己的意識形態來灌輸給沒投票給他的近六成選民來「洗滌人心」，到底是不是一個好的起手式，答案應該非常清楚。

賴神與燕子，在台灣新政治的格局中，已是綠藍最具代表性的天王級人物，更是在2028年極可能狹路相逢的競爭對手，賴想貫徹意志翻轉政治結構上對其不利的威脅與風險，盧想藉內政與外交兼顧的操作來放大利基、徐圖後進，兩人目前看來雖無明顯相關，但在路徑上卻巧妙地有其一致性，他倆究竟會擦出什麼樣的火花，或許沒多久答案就會揭曉。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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