新北少年仔不爽遭毆！開賓士撞工程行狂轟4槍 驚悚瞬間畫面曝光
本月7日下午，新北新莊區驚傳槍擊案件，涉案的蘇姓少年，疑似因不滿去年間於KTV遭人毆打，竟開車闖入一間正在裝修的工程行，並持槍朝店面連開4到5槍，犯案，後蘇男自行前往新北市中平派出所投案，訊後被警方依法移送少年送法庭審理，後續將積極釐清犯案動機、槍支來源，全案擴大偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，蘇姓少年投案後自稱，因不滿去年間於KTV遭人毆打，近期發現是許姓男子所為，進而打聽到許男常在某工程行走動，７日下午，蘇男駕駛黑色賓士轎車，趁工程行尚在整修未營業，且店內無人在場時，先是駕車衝撞鐵捲門，之後又在店內開槍示威，隨後駕駛賓士車逃離現場。
從曝光的監視器畫面可以看到，黑色賓士車倒車撞進工程行，撞破鐵捲門之後，隨即傳出蘇男大聲咆哮，以及4到5聲的槍響，附近居民聽到槍聲都大吃一驚。而蘇男犯案後，自行前往新莊分局中平所投案，他供稱賓士車是自己購買的權利車，槍枝則是向友人購買因不滿於去年間，在北市林森北路某KTV被人毆打，才開槍報復。
警方初步調查，槍支具有殺傷力，子彈為改造子彈，將持續追朔槍枝來源及犯案動機，另外，店家初步估計約損失10萬元，擬向蘇男求償損失。
※【NOWnews 今日新聞
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