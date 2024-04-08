樂天女孩梔梔連2天贏球！被封「逆轉女神」她苦笑：可以勝利就好
中華職棒樂天桃猿6日、7日一連兩天在台北大巨蛋上演驚天逆轉秀，直接賞給中信兄弟兩連敗，讓球迷體驗有如雲霄飛車的心情，引發網路熱議。為此，才剛加入樂天女孩啦啦隊的新學妹梔梔，剛好這兩天都有上場應援，還被粉絲笑說是「逆轉女神」，讓她苦笑回應，「可以勝利就好嘛！」
記者詹鎰睿／綜合報導
今年重返職棒啦啦隊舞台的梔梔，決定以樂天女孩身分重新出發，擁有3年資歷的她，憑藉甜美的大眼與臥蠶的可愛特徵，迅速吸引新球迷關注，老球迷更是非常開心，見證她的回歸。
沒想到6日的大巨蛋初登板，梔梔就見證到逆轉秀的魅力，忍不住在IG上開心吶喊，「超級好看的比賽！不放棄希望！超爽der。」7日，樂天桃猿再度上演逆轉秀，頂住單局爆掉8分的壓力，成功反轉局勢，送給中信兄弟2連敗，也寫下大巨蛋的大比分逆轉記錄。
就有粉絲拍下梔梔應援的畫面，並開玩笑地說，「新學妹兩場都上演逆轉秀，難道說是逆轉女神？」這讓梔梔忍不住苦笑回答，「可以勝利就好嘛！」
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