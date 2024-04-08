紀念品不香了？開發金股東人數大減跌破86萬人 被00940擠出前5名
每年股東會紀念品備受關注，尤其是金控人氣王開發金，每年送出的股東會紀念品總能引發一陣熱烈討論，也因此受到不少小股東青睞，股東人數超過87萬人，名列台股上市公司第3高，僅次於中鋼及台積電。不過，如今紀念品魅力恐不再，本週五即將是最後過戶日，但開發金股東人數卻已連續8週下滑，距離高峰值少了3.3萬人，跌破86萬人大關，被4/1剛掛牌的元大台灣價值高息ETF（00940）以87.67萬人追過，名次更是掉出5強外。
記者魏妤庭／台北報導
開發金股東會紀念品向來引發不少討論，尤其是2022年推出的故宮碗紀念品，讓婆媽為之瘋狂，在當年更造成缺貨，轉手價更是直喊到上千元，股東人數也因而增加了12.7萬人。而2023年送的不銹鋼晶鑽杯，更是在股東會前4月下旬時，股東人數來到史上新高89.3萬人，登上台股上市公司第3高，僅次於中鋼及台積電。
因此，開發金今年將送出什麼樣的股東會紀念品，仍是不少投資人的討論焦點。據傳今年將會送野餐墊，樣式尚未公布，但根據去年時程預估，股東會在6月登場，應在5月下旬開始領股東會紀念品。除了紀念品外，開發金去年未發放股利，為近11年來首度掛零，但去年獲利回穩，在去年底的法說會也透露符合可配息條件，有望恢復配息，帶給股東好消息。
即便如此，似乎也挽回不了股東的心。週五邁入最後過戶日，但股東人數不斷下探，已連續8週減少，截至上週五僅有85萬股東，較農曆年前下滑近1.6萬人左右，倘若以去年最高峰來算，則是已經有3.3萬名股東下車。除了中鋼、台積電外，還被高股息ETF如國泰永續高股息（00878）、元大台灣高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）超車，擠出前5大排行榜，排名第6名。