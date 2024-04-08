網轟未赴花蓮救災 盧秀燕：全力配合中央調度、第一時間就整裝
高雄特搜隊在花蓮震災區完成任務，昨收隊返回高雄，連同搜救犬受到英雄式歡迎，網友怒批台中市見死不救，自始至終未支援僅一山之隔、同是國民黨執政的花蓮縣。台中市長盧秀燕表示，地震當下她正前往新加坡，第一時間向花蓮縣政府及中央表明願參加救災行列，救難同仁亦在震後2小時整備完畢、接受消防署調度，後來中央審視人力，並未調度台中搜救隊伍。她強調只要大家有心，任何地方有災難，台中都會配合中央調度。
記者顏幸如／台中報導
花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華都是盧秀燕發起的「女性縣市長聯盟」成員，許淑華接獲徐榛蔚請托，昨天安排3輛中型巴士，冒險挺進位於太魯閣國家公園內的秀林鄉西寶國小，協助最後59位師生撤離，許淑華並在南投市設宴、贈送南投燈會紀念金幣給師生作為兒童節禮物；師生餐後轉乘2輛大巴繞路南迴回花蓮，場面溫馨。
盧秀燕今（8）日上午出席與台中市模範生合照活動時，被問到台中市為何沒有出手救援花蓮震災？盧秀燕強調「人同此心，心同此理」，地震發生後2小時，台中市政府的搜救大隊及救援同仁就已整備完畢並向中央回報，自己第一時間聯繫花蓮縣政府，表達台中全力參與救災的意願，之後也捐出一個月薪水響應賑災行列。
盧秀燕說，中央要求台中在2、3個小時內完成整裝，之後審視花蓮人力狀況，並未調度台中的搜救隊伍。後續若有必要，台中都會全力配合中央調度。
台中市消防局長孫福佑補充表示，地震當天即致電花蓮縣消防局長吳兆遠，告知台中市可動員支援的救災能量。對方表示目前已有7個單位、178位人力資源，後續如有人力需求，會再致電請求支援。台中特搜隊完成待命準備後回報中央，消防署亦回應支援人力已足夠，災區容納不了眾多搜救人員，並明確表示「重點放在空中吊掛脫困，地面支援的部分目前沒有規劃」。
消防局強調，各縣市消防同仁皆想為花蓮大地震盡一份心力，然仍需消防署統籌調派決定，對於外界誤解，市府必須嚴正澄清。