台灣虎航年終飆最高14個月！大舉徵才：培訓機師、客艙組員逾百人

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2024年台灣虎航迎接開航10週年，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等多個國家地區，尤其經營直飛日本二、三線城市相當成功，同時也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；還連續8年獲《讀者文摘》最高榮譽白金獎項認證。因應全球旅遊市場蓬勃旺盛，今宣布大舉徵才，即日起公開招募培訓機師、客艙組員等人才逾百人。
「培訓機師」招募時間、報考資格：
◾️招募時間：
即日起至2024年5月31日晚間23:59止
◾️報考資格：
1、大學以上畢業不限定科系
2、無須航空相關工作經歷
3、多益750 分(聽力400分)以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明
4、符合民航局頒布之航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及本公司需求。
錄取「培訓機師」後，台灣虎航將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師；同時台灣虎航也持續招募有經驗的正／副機師。
「客艙組員」招募時間、報考資格：
◾️招募時間：
2024年4月20日凌晨00:01起至2024年5月5日晚間23:59止
◾️報考資格：
1、大學以上畢業或具應屆畢業資格
2、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。
「客艙組員」報名時間截止後，台灣虎航將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2024年5月25日進行初試；2024年6月1日進行複試；錄取之客艙組員，將於2024年下半年分批報到。
中華航空今也宣布啟動2024年招募計畫，預計大舉擴充新血，第一波包含客服人員、財會人員、資訊工程師及修護員等專業類別，將延攬近百名航空人才，華航網站招募時間自4月8日至4月21日，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證成績；錄取者將於7月中旬起報到並接受專業職能及通識訓練。華航並表示，以持續拓展營運版圖為目標，也將全年度持續招募120位機師。