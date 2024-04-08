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台灣虎航年終飆最高14個月！大舉徵才：培訓機師、客艙組員逾百人

▲2023年飆14個月最高年終、傲視航空業的台灣虎航，今宣布大舉徵才，公開招募培訓機師、客艙組員逾百人，大學以上畢業不限科系、無相關工作經歷皆可報名，招募面試時間、資格一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2023年飆14個月最高年終、傲視航空業的台灣虎航，今宣布大舉徵才，公開招募培訓機師、客艙組員逾百人，大學以上畢業不限科系、無相關工作經歷皆可報名，招募面試時間、資格一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2023年發出年終平均10.8個月、最高年終飆14個月傲視航空業的台灣虎航，今（8）日宣布大舉徵才，將公開招募培訓機師、客艙組員逾百人，報考資格只要大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷也可報名，招募面試時間、資格一次整理。中華航空也宣布啟動2024年招募計畫，預計大舉擴充新血，徵才近百名。

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去年企業年終排行榜奪下航空業冠軍的台灣虎航，台灣虎航董事長陳漢銘不只發出年終平均10.8個月、最高年終還飆出14個月；並啟動調薪作業，平均薪資調幅4%，平均固定薪資調漲3000元、平均調幅11.48%，以及調漲12%伙食津貼， 令人稱羨。

▲燦星X虎航「桃園－秋田」首發團載客率全滿，民眾熱情在候機室合照。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航經營直飛日本二、三線城市相當成功。（圖／記者蕭涵云攝）
2024年台灣虎航迎接開航10週年，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等多個國家地區，尤其經營直飛日本二、三線城市相當成功，同時也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；還連續8年獲《讀者文摘》最高榮譽白金獎項認證。因應全球旅遊市場蓬勃旺盛，今宣布大舉徵才，即日起公開招募培訓機師、客艙組員等人才逾百人。

▲台灣虎航2023年終飆最高14個月好令人羨慕！（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航2023年終飆最高14個月好令人羨慕！（圖／台灣虎航提供）
「培訓機師」招募時間、報考資格：
◾️招募時間：
即日起至2024年5月31日晚間23:59止
◾️報考資格：
1、大學以上畢業不限定科系
2、無須航空相關工作經歷
3、多益750 分(聽力400分)以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明
4、符合民航局頒布之航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及本公司需求。
錄取「培訓機師」後，台灣虎航將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師；同時台灣虎航也持續招募有經驗的正／副機師。

「客艙組員」招募時間、報考資格：
◾️招募時間：
2024年4月20日凌晨00:01起至2024年5月5日晚間23:59止
◾️報考資格：
1、大學以上畢業或具應屆畢業資格
2、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。
「客艙組員」報名時間截止後，台灣虎航將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2024年5月25日進行初試；2024年6月1日進行複試；錄取之客艙組員，將於2024年下半年分批報到。

▲台灣虎航今宣布大舉徵才，將公開招募培訓機師、客艙組員逾百人。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航今宣布大舉徵才，將公開招募培訓機師、客艙組員逾百人。（圖／台灣虎航提供）
中華航空今也宣布啟動2024年招募計畫，預計大舉擴充新血，第一波包含客服人員、財會人員、資訊工程師及修護員等專業類別，將延攬近百名航空人才，華航網站招募時間自4月8日至4月21日，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證成績；錄取者將於7月中旬起報到並接受專業職能及通識訓練。華航並表示，以持續拓展營運版圖為目標，也將全年度持續招募120位機師。

▲華航追求卓越服務不停歇，十度贏得美國《GlobalTraveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。（圖／華航提供）
▲華航十度贏得美國《GlobalTraveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。今也宣布啟動2024年招募計畫，預計大舉徵才近百名。（圖／華航提供）

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