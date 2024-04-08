大立光被緯穎超車！首季營收季減36.7% 股價一度重挫5%
3月工作天數回升、出貨量增加，光學元件股股王大立光日前公布3月營收爲34.51億元，月增1.89%、年增4.31%。累計2024 年首季營收113.13億元，季減36.74%、年增23.83%。而大立光本周四（11日）舉行法說會，但今（8）日股價弱勢，早盤一度跌5%，下殺到2355元，被緯穎超車。
記者許家禎／台北報導
日前大立光公布3月營收爲34.51億元，月增1.89%、年增4.31%。累計2024 年首季營收113.13億元，季減36.74%、年增23.83%。大立光統計2、3月出貨產品結構，1000萬畫素產品為多數，1000萬畫素以上鏡頭占比50到60%、800萬畫素鏡頭產品占比 0到10%、2000萬畫素以上產品占比爲20到30%，低於500萬畫素產品占比為20到30%。
不過，大立光今日股價重摔，早盤一度跌5%，下殺到2355元，還被緯穎超車。隨後大光光跌幅縮小，但午盤跌幅也有4.6%，來到2375元，至於緯穎午盤漲1.5%，來到2500元。市場認為，大立光3月營收不如預期，原因可能是蘋果處於新舊產品交替期，再加上中國大陸iPhone出貨量連續2個月年減超過3成，累計今年第1季合併營收113.13億元，季減36.7%，年增24%。
大立光法說本周四將登場，法人除了關注第一季最新獲利外，也將留意毛利率及產能利用率能否回升，還有AI相關布局等，至於高階的潛望式是否蘋果有機會下放各階手機，或非蘋的滲透也是重點。