不滿台北大學強迫搬宿舍「學代發言遭關麥」　學生今赴教育部陳抗

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陳庭楚提到，學校早在之前通過9000萬，裝修女二、女四舍，再加上本案的6200萬，總共有1.5億預算，僅以校長李承嘉一紙公文簽核收回，就挪作他用消失，他在會議中提出疑問和討論，李承嘉竟說出「進修部繳的錢比較少，我們還是給宿舍住」、「宿舍不是大學一定要給的」等諸多謬論，甚至在他請求發言反駁時，還被關麥克風消音，質疑校方以霸凌的方式進行會議，嚴重傷害校園民主，要求學校立即重啟溝通，並把消失的1.5億元提出來與學生公開討論。
北大三峽校區學生代表徐鉉捷指出，除了這次的6200萬宿舍裝修費外，之前學校也曾通過9千萬元要裝修女二女四舍，但後來都不了了之，質疑校方把整修經費挪作他用，甚至要求學生要搬遷到其他的宿舍居住；先前校方也曾把三峽校區的3期宿舍預定地，拿去新建射箭場，批評校方，「難道學生的住宿權益比學生的射箭權益還要不足？」「難道宿舍是學校給學生的恩賜嗎？是施捨嗎？」希望學校不要再這樣漠視學生權益，應尊重學生主體性、進而重啟討論。
台學聯理事長翁歆媃說，該會反對李承嘉「行政事務不用找學生討論」的觀點。事實上，行政會議中討論的議案，多數與學生有直接關聯，是共同形塑校務方針的一部份，時至今日，作為校園內的絕對多數，受影響最深的族群，大學校長與部份會議代表仍將學生參與校務、會議發言作為施捨，而不是權利。
翁歆媃提到，現行《大學法》學生代表只有十分之一的比例，難以撼動校方強硬推行的任何政策，「師生共治」成為遙不可及的理想，呼籲政府儘速啟動修正《大學法》終結高教亂象，校長濫權早已時有所聞，面對高教環境的崩壞，該會主張將一級主管由出席改為列席，明定校務會議非兼任行政職之教師代表至少佔二分之一，使其權責相符，還給校園正常的民主治理模式。
另外，台學聯與北大學生會皆要求教育部關注國立台北大學的現況，校方應正視學生的訴求，重啟宿舍搬遷的討論，此外，李承嘉應對於自身發表歧視言論向學生公開致歉。
台北大學日前回應指出，因男一舍、女一舍住宿率逐年減少，導致宿舍支出大於收入，加上宿舍為100%自償，無其他財源可沖抵超支額度，考量學校財務有限，又不想調高學生住宿費，才規劃搬遷到相對較新穎的合江宿舍，合計300多床，可足額提供現有住宿人數申請入住。
台北大學表示，至於原規劃6200餘萬元進行舊宿舍整修，因該經費不足以進行建物結構補強，整修後可使用年限也有限，還需調漲住宿費，經評估後決定終止整修，沒動用到的經費，就回歸到校務基金帳戶。