Zofia再爆黃子佼性侵企業家二代！小S閨密發聲「求修法從重量刑」

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賈永婕今日在臉書對於K小姐的故事寫道，「K小姐的故事告訴我們一件事就是這些都只是冰山一角，還有更多的被害人！到底在演藝圈的光環包裝之下侵犯了多少未成年的少女？」賈永婕坦言黃子佼應該很慶幸生在台灣，要是在美國犯下這種罪行是聯邦重罪，「FBI幹員全副武裝到家裡拎回去，然後手腳上銬收監」。賈永婕也認為台灣司法對此類案件太過寬容，應該重新檢討案例，從重量刑。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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