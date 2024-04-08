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Zofia再爆黃子佼性侵企業家二代！小S閨密發聲「求修法從重量刑」

▲黃子佼（右）被Zofia爆出曾性侵17歲企業家二代，小S閨密賈永婕（左圖左）呼籲修法「求重量刑」。（圖／賈永婕臉書）
▲黃子佼（右）被Zofia爆出曾性侵17歲企業家二代，小S閨密賈永婕（左圖左）呼籲修法「求重量刑」。（圖／賈永婕臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼近日被爆出長期購買偷拍影片，甚至有7部是未成年少女的不雅片，遭到大批網友攻擊，昨（7）日又被網紅Zofia爆出，2006年曾趁機性侵企業家二代「K小姐」。黃子佼的行徑連演藝圈也挺不下去，隋棠、林予晞、楊繡惠發文砲轟，連昔日舊愛小S的好友賈永婕，也痛批「天理難容！」呼籲法律應該要修法，黃子佼要從重量刑。

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去年揭發黃子佼Metoo事件的吹哨者Zofia，昨日發文透露接獲受害者私訊，一名企業家二代「K小姐」控訴黃子佼於2006年，以拍攝藝術照名義騙她到工作室，對她性侵得逞，《NOWnews今日新聞》詢問黃子佼及經紀人此事，尚未得到回覆。Zofia貼文一出引發網友關注，雖然文章二度被下架，不過仍有不少藍勾勾出聲力挺，包含潔哥、律師李怡貞、劉涵竹、阿嬌、張齡予等人，曾與黃子佼交往過的小S，其好友賈永婕，也在貼文下痛批「天理難容！」

▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
賈永婕今日在臉書對於K小姐的故事寫道，「K小姐的故事告訴我們一件事就是這些都只是冰山一角，還有更多的被害人！到底在演藝圈的光環包裝之下侵犯了多少未成年的少女？」賈永婕坦言黃子佼應該很慶幸生在台灣，要是在美國犯下這種罪行是聯邦重罪，「FBI幹員全副武裝到家裡拎回去，然後手腳上銬收監」。賈永婕也認為台灣司法對此類案件太過寬容，應該重新檢討案例，從重量刑。

▲賈永婕表示黃子佼罪罰太輕。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕表示黃子佼罪罰太輕。（圖／賈永婕臉書）
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