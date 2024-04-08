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暖心！日本淡路屋推「台鐵聯名公益便當」　設募款箱助台賑災

▲台鐵去年與日本老字號便當「淡路屋」簽署友好備忘錄，如今台灣發生地震，淡路屋表示將設置捐款項以及販賣公益便當，來支援台灣賑災。（圖／翻攝自淡路屋）
▲台鐵去年與日本老字號便當「淡路屋」簽署友好備忘錄，如今台灣發生地震，淡路屋表示將設置捐款項以及販賣公益便當，來支援台灣賑災。（圖／翻攝自淡路屋）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台鐵在去年12月與經營超過1世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，並推出聯名特色便當「海味便當」，獲得不少鐵道迷、饕客喜愛。在花蓮發生規模7.2地震後，淡路屋宣布販售公益商品以及設置募款箱，來支援台灣地震受災地區的救濟和重建。

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淡路屋7日時在官網上發出聲明，表示「向4月3日台灣東部地震的災民致上最誠摯的慰問」，並稱「對於敝店來說，台灣是與台灣鐵路公司締結了國際性友好協定的地方，是有著深厚淵源的地方，長期以來建立了友好的關係。」聲明中指出，為了支援台灣受災地區的救濟和重建，將販售公益便當，並在部分分店設置募款箱。

支援活動實施期間為4月9日至5月3日之間，淡路屋將擴大與台鐵聯名合作的「海味便當」的銷售範圍，並將一部分的銷售額捐給台灣賑災，另外也將在部分分店設置募款款箱，募到的善款捐獻給災後重建基金。

淡路屋表示，「我們今後也會繼續陪伴受災的人們進行支援活動，衷心祝願大家早日恢復重建。」

台鐵去年12月和淡路屋簽署「締結友好合作備忘錄」，並推出雙方共同策劃的「海味便當」。「海味便當」的外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色則採用經典台鐵藍，象徵著台日交融，食用完畢後的蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，還能收藏或重複利用。

便當盒則內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，將鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚，營造品嘗時的驚喜感；小章魚以日式照燒口味烹調，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴。


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