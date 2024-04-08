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黃子佼涉兒少性剝削！存未成年女子性影像　需繳國庫120萬+悔過書

▲藝人黃子佼遭控涉犯強制猥褻等罪，近日，台北地檢署指出，於偵查期間發現其無正當理由，持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例。（圖／NOWnews資料照）
▲藝人黃子佼遭控涉犯強制猥褻等罪，近日，台北地檢署指出，於偵查期間發現其無正當理由，持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

去年間，藝人黃子佼捲入台版metoo風波，遭控涉犯強制猥褻等罪，近日，台北地檢署指出，於偵查期間，發現黃子佼無正當理由，持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴，期間2年需支付國庫120萬，並書立悔過書1份，而檢方已依職權送高檢署再議，待緩起訴處分確定後，黃子佼必須於期間內，履行繳納緩起訴處分金及悔過書。

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據了解，檢調搜索偵辦期間，發現黃遭查扣的隨身硬碟內，存有7張身分不詳的未成年少女性影像，檢方調查指出，黃自2014年2月間起，就加入網路論壇「創意私房」、「小圈子」等，該論壇以販賣女子性影像，檢方指出，黃子佼2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，並自2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存7張身分不詳的未成年女子性影像，已涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量黃犯後已坦承犯行，且自願拋棄該硬碟，也無散布或販賣性影像情形，因此處以緩起訴，但期間2年需支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，親自簽名後交付北檢。檢方也以依職權送高檢署再議，待緩起訴處分確定後，黃必須行繳納緩起訴處分金及悔過書等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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