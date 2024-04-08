黃子佼持未成年不雅片引眾怒！女藍委出手了：加重刑罰至10年以上
藝人黃子佼持有未成年不雅片，被依涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》緩起訴2年，支付國庫新台幣120萬元，不過該罰則引發外界質疑太輕。對此，國民黨立委王鴻薇今（8）日出手了，她認為法官判得過輕，讓大眾無法接受，修法的聲音高漲，呼籲應加重刑罰起碼至10年以上，否則不足以遏阻這些對未成年性剝削的犯罪集團。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇表示，其實性暴力防治四法，包括《刑法》、《犯罪被害人權益保障法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》，都在去年初修正通過實施，但經過這次事件，外界顯然覺得修法不足以懲治拍攝，販賣或購買的犯罪或共犯者。
王鴻薇批評，黃子佼身為公眾人物，又承辦政治很多公益廣告，行為如此不檢點，如今已然社死。但這種行為仍有必要有加重刑罰的方式，嚇阻再有人以為有錢可以購買可以持有，助長未成年者繼續遭到非法性拍攝，滿足這些變態者。
王鴻薇強調，讓人最人神共憤的是以欺騙、誘惑、強制兒童或少年拍攝性影像販賣獲利，如同這次「台版N號房」的論壇。因此，她呼籲應加重刑罰起碼至10年以上，否則不足以遏阻這些對未成年性剝削的犯罪集團。