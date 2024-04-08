啦啦隊一粒有雙胞胎姊姊！球場邊被捕捉到美貌 球迷驚呼：有兩粒
台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」因在球場大跳「葉保弟應援曲」，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，讓她一炮而紅，躍升成新一代啦啦隊女神。昨（7）日台鋼雄鷹在主場澄清湖對上富邦悍將，一粒也在球場邊應援，有球迷捕捉到場外正妹的照片，釣出一粒現身回應「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊。」讓大票網友驚呼「什麼，有兩粒！」
記者薛羽彤／綜合報導
中職昨日賽事，由台鋼雄鷹對上富邦悍將，最後由台鋼6比5逆轉富邦。有球迷在場邊捕捉到素人美女，放上Threads想釣出本尊，「昨天在調整相機數值，試拍了幾張照片，偶然拍到這樣的照片，不知道這美女有沒有用threads，只是覺得好看才發。」沒想到卻釣出一粒回應，「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊...」
一粒自曝有雙胞胎姊姊，讓網友大吃一驚，「什麼原來有兩個一粒！」、「這樣也能巡到 太強了」、「竟然有雙粒」、「殺毀 有兩粒！！？」原PO也回應「哇，我昨天前面竟然坐的竟然是粒爸、粒媽、粒姐，如果昨天喊聲有造成困擾，還請一粒替我致歉。看到粒爸的帽子上有簽名我才想說：哇 連爸爸都喜歡一粒，真的一粒魅力無法擋，粒姐也是很漂亮！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道