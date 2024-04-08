民進黨：黃子佼列拒絕往來戶「絕無兩難」 綠委嗆衛服部官員滾蛋
藝人黃子佼遭查獲持持有7部未成年少女性愛影片，引發社會各界與輿論撻伐，不少藝人、網紅紛紛選擇切割。但過去長期與黃子佼合作的官方衛福部，保護司長張秀鴛日前「兩難說」引發砲火猛攻，最後才緊急改口宣布，不會再與黃子佼合作，過去合作影片也會全面下架。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今（8）日表示，行政部門應提高執法量能、提高罰則，是否與黃合作「絕對沒有什麼兩難之處」，是非黑白清清楚楚；民進黨立委王世堅則要求張秀鴛「滾蛋」。
記者陳宜加／台北報導
根據《Ettoday》報導，張秀鴛日前被詢問是否將黃子佼列入衛福部「拒絕往來戶」時，坦言這非常兩難，站在教育立場，當然希望大家都有浪子回頭的機會，但若是要合作，就會擔心有負面消息，且現在黃子佼已有負面消息。然而此發言卻遭輿論強烈抨擊，衛福部當晚也宣布不會再與黃合作「滅火」。
洪申翰今天上午在黨團記者會表示，這幾天黃子佼的犯罪事實一一被揭露，社會憂慮這些是否只是冰山一角，從執政黨的角度，完全瞭解大眾對此事件的擔心，因此，將會全力要求行政部門提高執法量能，檢視過去被視為個案者，是否是集團式的犯罪，且應盡力避免這樣的狀況。
洪申翰直言，要不要跟黃子佼合作絕對沒有什麼兩難的地方，這是是非黑白、清清楚楚的地方，絕對不可能跟像黃子佼這樣的藝人合作，不管他過去的名聲和光環有多大，這絕對是不容許的事情，不容有任何模糊。
根據《Ettoday》報導，王世堅接受媒體聯訪時也說，「我們社會的憤怒要你這位司長滾蛋，一點都不難！」保護司是在保護誰？應該要保護被害者、兒童、青少年，不是嗎？該名官員完全不適任，「她今天交辭呈就對啦，520畢業不用拍了啦！這種官員，可惡到極點！」