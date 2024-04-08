高息ETF學弟來報到！10元甜甜價00946於4/22開募　成份股這樣選

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群益投信表示，00946群益科技高息成長ETF是新一代進化版的科技高息ETF，也可說是「科技版的00919」，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，故00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。
群益投信進一步指出，00946承襲了00919的二段式精準高息選股策略，指數每年重新審核成分股2次，5月的審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，並排除已除息的個股以力求精準高息，11月則考量獲利成長性指標來健檢篩出隔年具股息與股價成長潛力的科技股。透過成分股篩選機制的有感升級，為投資人打造科技成長、股息收益並行兼顧的投資利器。
此外，00946的發行價格為10元親民價，對年輕族群而言，是更容易踏出投資第一步的起手式，小額資金便能布局台灣科技護國神山群，並透過配息共享其經營成果，且00946採取月配息機制，讓投資人資金運用更靈活。
群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，隨著科技業庫存回歸正常水平，AI技術發展與應用層面的多元開拓，也持續為科技產業帶來成長動能，而台灣科技股正好在此波全球AI大趨勢中佔到極佳的產業位置，中長期獲利成長潛力可期，亦有能力配發高息，相比美國的AI概念股，台灣AI相關族群在評價面上更具優勢，建議投資人不妨透過訴求著重成長性、獲利性與配息力的台股科技高息ETF來參與，既掌握台灣科技股成長契機，也兼顧存股收益需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。