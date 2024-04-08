花蓮大地震樓房倒塌釀災！國民黨團籲「全面體檢」：推動老屋都更

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洪孟楷認為，中央政府跟地方政府必須齊心動起來，借鏡日本，針對高齡房屋進行耐震診斷、補強作業，在未來進行老屋重建、都更的房子，由政府主導進行耐震診斷工作，針對50年以上房子徹底全面屋齡檢視、耐震診斷，讓國人能夠住得安心，同時維護國人居住的品質。
國民黨立委王鴻薇指出，現在不論是危老或都更，都適用「時程獎勵」，目的鼓勵愈早做，得到容積獎勵愈高，提高民眾都更或危老重建的意願，可是以現在《危老重建條例》時程獎勵，到今年5月後，由原來最早10%降到1%，獎勵沒有誘因，又如何能加速危老重建？雖然內政部說《危老重建條例》不會落日，但內政部始終沒有提出明確對策。
王鴻薇表示，從108年都更也有時程獎勵，前5年可以拿到10%容積獎勵， 5年之後只剩下5%，包括劃定都更區域及未劃定都更區域。換言之，政府若要繼續鼓勵民眾危老都更，中央一定要著手修改法規，政府必須重視房子又老又舊的事實，全面檢驗危老建築，提供給民眾相關檢驗補助，呼籲中央到地方政府必須重視相關危老都更的問題。
原住民國民黨立委黃仁表示，花蓮地震震出了建築物「黃單」、「紅單」的問題，必須重新審視後續管理和建築耐震度評估，以這次花蓮天王星大樓倒塌為例，該大樓在2018年因0206花蓮大地震被縣府貼黃單，後經修繕補強之後以黃單列管，結果0403一場大地震倒塌，引發「黃單」、「紅單」管理是否妥適的質疑。
黃仁認為，還是要回到建物耐震度診斷、鑑定，但若由民眾自行請相關建築師公會鑑定，每案基本費用2萬起跳，若要進一步精密診斷，價格都在數十萬元起跳，昂貴的鑑定費用讓民眾卻步，建議政府針對老舊建築耐震度鑑定予以補助。