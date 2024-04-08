72歲洪金寶老當益壯！打到古天樂喊「連做訪問都吃力」曝接演關鍵
鄭保瑞執導香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》，改編自知名作家余兒小說、香港漫畫家司徒劍所繪製的漫畫自《九龍城寨》，集結古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯、蔡思韵等人演出。今年72歲的洪金寶在片中化身惡勢力大老闆，與53歲的古天樂有多場對打戲，古天樂直呼：「現在連做訪問都會覺得吃力了」，搞笑說自己是被片酬打動的。
記者黃雅琪／綜合報導
古天樂在《九龍城寨之圍城》中演出九龍城寨的精神領袖「龍捲風」，他表示電影是部陽剛味很重的動作片：「很多演員都進行動作訓練1年，除非是極高難度的動作場面才會用替身代勞，不然都是演員自己演出。」任賢齊在片中扮演城寨中的大地主，他表示電影中有很多精采的動作場面，還有兄弟之間情誼，很多故事串連：「我自己也非常期待上映時可以看到成果。」
大哥大洪金寶在電影中演出想佔領城寨的大老闆，和古天樂是敵對的關係，他透露古天樂的身手進步很多，已經是動作戲的老手，古天樂表示這回自己也有多場打戲，至於是否感到吃力，他笑說：「現在連做訪問都會覺得吃力了。」至於導演鄭保瑞如何說服他演出呢？古天樂搞笑的說：「有到收片酬就被打動了啊！」
《九龍城寨之圍城》故事描述，落難青年陳洛軍（林峯 飾）因得罪大老闆（洪金寶 飾）被追殺，為了避禍誤闖城寨，在城寨內結識了信一（劉俊謙 飾）、十二少、四仔等，成為換帖好兄弟。眾兄弟們以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶 飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地的故事。《九龍城賽之圍城》將於5月17日上映。
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