半夜吃麵線差點沒命！驚見「酒駕iRent」猛撞電線桿　紀錄片曝光

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當事人聽到巨響後驚魂未定，但也立刻拿起手機錄影存證，並上前關心駕駛的情況，結果一靠近後，竟發現車上駕駛竟有喝酒，事故發生後還昏頭晃腦的在找手機，隨後又身體搖搖晃晃的離開車旁，疑有肇事逃逸之嫌。
隨後當事人也開始模擬起車輛擦撞的經過，他發現若沒有街邊的電線桿，自己很可能就會被捲入這場車禍，「吃個麵線差點被收走…離我不到一公尺，還好電線桿幫我擋住，死神從我旁邊飄過」。
當事人後續也補充，後續這起車禍由一位年長男子疑似是肇事者的父親，開著賓士休旅車過來處理。另一位報案目擊者也嚇壞表示，「剛下班在711跟全家中間等計程車要回家，直接看到梧桐號那邊一台白車跟玩命關頭一樣大迴轉540度後原地彈起來，還好撞停在原地，人生少數有被嚇到的經驗，可怕」。
本次事故影片曝光後，也再度引爆大批網友關注，「因為這些三寶，有時候用iRent，都覺得路上汽車特別禮讓」、「真的要遠離iRent！命只有一條」、「拿別人車來酒駕玩命，真的太誇張了」。
事實上根據iRent和雲行動服務「會員條款」中指出，如會員使用本公司共享運具服務時，有發生酒駕、毒駕、危險駕駛、肇事逃逸、無照駕駛、冒名借用帳號或嚴重超速（行車速度超過路段速限，汽車超速40公里、機車超速40公里）等情事，或違反道路交通管理處罰條例第21條、35條、43條、62條等重大違規行為，除本公司將永久停權會員使用本公司共享運具服務外，本公司得交換或提供會員之個人資料（包括姓名及身分證字號）及當次違規之車號、時間、地點、罰單單號、違反法條等資訊予地方政府主管機關，並授權地方政府主管機關通報予該地區境內經核准之其他合法經營共享運具業者。
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