SBL假球簽賭案！斑霸出庭否認打假球：來台灣打球僅為了「贏」
SBL裕隆隊日前被爆出假球簽賭案，消息曝光後震驚體壇，今（8）日士林地院二度開庭，塞內加爾籍球員斑霸出庭否認犯罪，並強調決定沒有打假球，來台灣打球就是為了要「贏」；至於顏聞佐則是坦誠賭博罪，同時當庭痛哭表示很喜歡籃球，礙於球賽進行時吳季穎會要求在賽中下注，擔心不配合會影響上場機會，迫於無奈只能配合。
記者陳苾暐/綜合報導
斑霸稍早在法庭上透過翻譯否認犯行，並指出球員們都知道他上場後非常強勢，不需要被其他人指導怎麼打球，況且他中文不流利，所以吳季穎在場上也沒辦法指示如何打球，至於先前被指控失誤、喊暫停涉嫌打假球一事，班霸則回應，只是因為當下賽場情況危急，才會喊暫停讓教練可以指示傳球。
最後班霸強調，他從非洲來台打球就是為了要贏，不明白吳季穎為何要將打假球簽賭等事強加在他身上，這次事件已害自己從去年起0收入，只希望事情能盡快處理完畢，回到正常生活。
而顏聞佐今天出庭則是承認賭博罪但否認打假球，過程中更多次哽咽、痛哭，同時指出，他從小花了很多時間在籃球上，自己也是真心喜歡籃球，作為板凳球員上場時間很少，如果有機會都希望能有好表現，絕不可能打假球。
顏聞佐律師也表示，板凳球員除努力練球外，要避免被排擠，也須得到主力球員認可，因此吳季穎將顏聞佐當作小弟使喚，顏聞佐只能乖乖聽從；最後，從小與吳季穎認識的組頭邱廷昱則坦承幫吳下注，但強調是礙於人情壓力才幫忙，本身並非獲利角色，全案法官諭知今年5月14日上午10點30分續開庭，邱廷昱5月15日續開庭。