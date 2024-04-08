0056價格直逼40元「搶除息前獲利了結？」分析師：舊的不一定較差
元大高股息ETF（0056）在4/1公告季配息結果，每單位配發0.73元，不過，0056近期創新高，也讓不少投資人思考是否應該在除息前獲利了結，轉進更便宜的高股息ETF。對此，股市分析師股添樂表示，0056價格雖逼近40元，但這檔ETF未來續創新高的機率很大，「舊的不一定比較差」。
記者魏妤庭／台北報導
股添樂今（8）日發文表示，0056宣布將配息0.73元後，便有網友詢問，認為0056應該在除息前賣出，加上最近0056創新高，是否該搶在除息前獲利了結，轉進更便宜的高股息ETF。對此，他認為，0056自去（2023）年至今含息漲7成，除非是沒有在看盤或是只買一兩張的奈米戶，否則「這個數字我相信再怎麼『佛系」的投資人都會動了還俗的念頭，萌生『獲利了結』的衝動」，但有沒有必要賣掉轉去更新、更便宜的商品，則是「舊的不一定比較差」。
股添樂進一步說明指出，雖然這2、3年台灣湧現10多檔高股息ETF，很少是以「預測未來一年殖利率」作為選股條件，這算是0056最重要的特色，也是股息殖利率長期高標的原因，並認為這種條件放在未來也會使0056落在股息殖利率第一梯隊。另一點是，若仔細觀察台灣高殖利率的股票，買來買去就是那些，既然買的是同一批股票，績效不會差太多，甚至有可能因為其他高股息ETF買進相關成分股，使得股價進一步推高。
同時，股添樂分享自己挑選ETF的要訣，最重要的是「掛牌時間」，掛牌時間夠長，才有足夠數據掌握一檔ETF放在多頭、空頭時期的表現。0056放在這麼長的時間裡，淨值都能維持正成長，說明選股邏輯經得起考驗，尤其是長時間也累積大量的可分配收益，哪怕接下來遇到空頭，配息也不會受影響。因此，儘管0056目前價格逼近40元，但放在未來高股息題材持續受到重視的環境下，0056創新高的機率非常大，不一定是新的比較好。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。