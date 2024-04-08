《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！新戲穿火辣比基尼再飛撲范少勳
台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體電影《我在這裡等你》，今（8）日發布正式預告和海報，新生代女星詹子萱與柯震東在《愛愛內含光》熱戀走紅，這回又換上比基尼飛撲范少勳，令劉俊謙醋勁大發，成為雙帥感情加溫的最強助攻！預告中也首度揭露雙帥有段跨越10年的奇幻緣分，搭上金曲歌王HUSH驚喜獻唱主題曲，浪漫指數破表。
記者黃雅琪／綜合報導
鄧依涵執導電影《我在這裡等你》預告中，可見到劉俊謙飾演的香港作家天宇深陷低潮，遇見范少勳飾演的台北混混阿翔，兩人一起前往尋找鯨逝灣，旅途過程曖昧增溫，逐步帶出兩人過往命運般的交集，最後一句台詞：「信箱後面的世界，不管通往哪裡，一定會讓我們再次相遇。」引發影迷無限想像，劉俊謙透露：「這部電影就是在講奇蹟，只要相信就有機會去改變！」
預告中詹子萱搶眼登場，熱情飛撲范少勳，她飾演和阿翔在育幼院一起長大的青梅竹馬夏夏，是位南台灣辣妹，詹子萱說：「夏夏性格大剌剌，每次出現都超熱情，每一場都要把能量拉滿。」夏夏的出現，間接幫助天宇和阿翔釐清對彼此的感覺，堪稱最強助攻！「文青女神」林予晞特別演出社工陳俞心，談到首次和劉俊謙合作打趣說：「完全就像在看港劇，親眼見到帥氣男主角在眼前上演各種震驚反應。」電影《我在這裡等你》5月10日全台上映。
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