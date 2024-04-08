驚！中壢一棟大樓柱子出現X型龜裂 張善政見2現象也直呼「奇怪」
花蓮強震襲台，各地老屋安全也引發關注，本身具土木專業的桃園市長長張善政昨到桃園市中壢區一棟大樓勘查，發現柱子出現X型裂痕。張善政說，這與一般樑柱在地震中受損的情況不大相同，當務之急就是儘快調出建築設計圖，確認結構是否受損。
記者何哲欣／台北報導
張善政說，X型龜裂通常只在牆壁出現，柱子損壞通常是柱頭鋼筋爆開，但這棟大樓卻是在柱子出現X型龜裂，情況很特殊，到底是結構承重功能或是其他功能受損，此外，從柱子裂縫看進去沒有鋼筋，也很奇怪，需要調出設計圖後由結構技師比較找出原因。
張善政說，地震發生至今，市府仍持續勘查桃園各地有疑慮的建物。到目前為止，通報建築受損案件共233件，需要技師鑑定的共168件，經鑑定後有4處已貼紅單，14處貼黃單。所有受影響的住戶，都已協助安置。
張善政說，他向居民一一說明，為了大家的安全考量，暫時不能搬回來居住，無論後續建築需要拆除或補強，市府都會給予協助，與大家一起面對，感謝第一線的同仁與許多專業技師巡視一件又一件的建物，還有建管處、區公所、社會局、觀旅局等跨局處的資源整合，後續還有許多工作要完成，市府會繼續以最快的速度提供協助，努力減少市民的不便。