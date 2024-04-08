出貨量較去年同期減少 宏達電首季營收季減50%、年減39%
手機暨VR品牌大廠宏達電今（8）日公告，3月營收為2.17億元，月增41.4%、年減57.4%；累計今年第一季營收為5.94億元，季減50%、年減39%，衰退主因來自出貨量較去年同期減少。
記者陳郁柔／台北報導
宏達電於2024遊戲開發者大會(GDC)上宣布，為全力支持XR生態圈內容發展，擴大市場商機，從今（2024）年4月1日起，推出新的合作夥伴內容收益分潤率政策。根據新政策，所有上架到HTC全球XR內容平台VIVEPORT上的PC VR內容、和VIVE XR Elite的新作品，合作夥伴可獲得一次性購買遊戲和應用內容的90%收益。他們認為，開發合作夥伴是XR生態圈發展的關鍵所在，這項措施將有助於XR生態圈的快速發展和創新。
宏達電強調，VIVEPORT一直是HTC作為全球XR生態圈發展的關鍵平台，為各種XR/VR體驗提供一個全面性內容下載及訂閱服務。為了促進XR生態系統的發展，HTC領先業界大幅提升內容分潤率，使XR開發者能夠在VIVEPORT平台上獲得更高比例的收益，有助於推動整個XR產業的發展和創新。
VIVEPORT總經理林俊吳指出，開發合作夥伴是XR生態圈發展的關鍵所在，隨著開發夥伴計畫的蓬勃發展，整個生態圈也將迎來快速增長，本次調整分潤政策，旨在促進開發夥伴和內容的成長，透過向創作者注入更多資源，來確保VIVEPORT持續推升XR產業。
宏達電前陣子也公布2023年全年合併營收44.2億元，毛利率上升至41.3%，不過2023年全年仍虧損34億元，每股虧4.09元，為連5年虧損。同時董事會也決議虧損撥補案，112年度擬不分派股利，並於6月20日召開股東會。宏達電今日股價上漲0.25元或0.53%，收在47.45元。