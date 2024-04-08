ACE王牌交易所涉詐洗錢3億4千萬元 百餘人受害

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經查，被告潘男等人係以富海公司所創設之「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易之模式，與假投資詐欺集團介接合作；先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀之報酬，可向特定之幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶之指定錢包地址云云，利用民眾對於實體門市購買較具信任感之特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」之經銷商實體店面，並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。
潘男等人即透過「阿福錢包」託管錢包之運作模式，其幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本公開查詢之隱匿性，並利用系統可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢之犯行。嗣因被害人陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，始知受騙而報警處理。
台中地檢署據報後，旋即指派張富鈞檢察官指揮本署重案支援中心檢察事務官、臺中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、法務部調查局臺中市調查處、內政部警政署保安警察第四總隊等單位積極偵辦，並由本署洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺5名檢察官協助偵查辦理。目前清查之被害人達162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元，檢警前後發動7波搜索，聲請羈押禁見被告潘男、詹男及許男等3名被告獲准。
全案偵查終結，以違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，對ACE公司創辦人即被告潘男等7人提起公訴，並因被害人數高達上百人，被害金額高達3億4000餘萬元，業已嚴重危害社會金融秩序，其犯罪情節惡性重大，請予以從重量刑。另檢察官於偵查中已針對被告7人之不法所得，依法聲請法院裁定扣押被告財產，共扣得虛擬貨幣換算約新臺幣348萬元、被告等人現值約2750萬元之不動產、存款14萬餘元、查扣現金48萬5000元，並於本案提起公訴，同時向法院聲請宣告沒收被告7人之犯罪所得。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。