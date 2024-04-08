投入60億元！輝達攜Indosat建立AI中心 印尼通訊部長曝地點
由台裔美籍黃仁勳共同創辦的輝達（NVIDIA）現在是世界上最有價值的公司之一，市值達2.2兆美元，並且以先進的科技和技術聞名。印尼通訊部長近期指出，輝達與印尼電信公司PT Indosat Ooredoo Hutchison 計劃在今年於中爪哇省 (Central Java) 打造價值2億美元（約新台幣60億元）的人工智慧 (AI) 中心。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，印尼通訊部長布迪 (Budi Arie Setiadi) 表聲明指出，這座AI 中心可能包含電信基礎設施或人力資源中心，並會設於梭羅市 (Surakarta)，Indosat公司執行長已向梭羅市長吉伯朗 (Gibran Rakabuming Raka) 提供這項投資計畫的相關資訊。
據悉，吉伯朗除了是本次總統大選的副總統當選人，也是印尼現任總統佐科威 (Joko Widodo) 的兒子，外界認為梭羅市能因此獲得最好的資源。
印尼通訊部長布迪也指出，「這兩家公司為什麼選梭羅市？因為他們已準備就緒，擁有良好的人力資源和5G基礎設施。」印尼官員的說法在記者截稿前，Indosat和輝達（NVIDIA）都並未回覆置評要求。
據悉，Indosat是印度尼西亞的一家電信提供商，自2022年以來由Ooredoo和Hutchison Asia Telecom Group的合資企業Ooredoo Hutchison Asia擁有。