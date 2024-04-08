《不夠善良的我們》4看點！林依晨心機幹掉許瑋甯　粉絲淚喊原諒

我是廣告 請繼續往下閱讀
《不夠善良的我們》第1集由林依晨飾演的「簡慶芬」視角出發，林依晨在得知賀軍翔的媽媽並不滿意許瑋甯之後展露的心機，堪稱小三教科書，雖然成功上位，但身為職業婦女的她對於日復一日、連抱怨都快沒有內容的生活感到厭倦，於是想起了昔日的情敵，當她終於在社群上找到了情敵的精彩人生後，竟開始質疑起自己12年前的「勝利」。
重逢前男友賀軍翔 許瑋甯1顆淚太神
收視最高點落在許瑋甯所飾演的「Rebecca」，一早起床即面臨工作、生活上各種狀況及逼迫，仍故作堅強迎接新的一天，深切打中女性觀眾的心情寫照。有一幕是她正在物色晚餐時，被餐廳外的簡介吸引駐足觀看，恰巧被賀軍翔所飾演的前任「何瑞之」撞見，兩人是隔12年再度巧遇。而賀軍翔與許瑋甯的重逢充滿惆悵，最終許瑋甯一句「好痛」，惹來觀眾紛紛吶喊「我也好痛」。
穩重熟男VS青春小奶狗 賀軍翔、柯震東好難選
賀軍翔所飾演的「何瑞之」在婚姻裡夾在婆媳之間，道出中年男子的困境，他被導演九把刀讚譽為「史上最強的賀軍翔」，網友大讚「連眼袋、鬍渣都是戲」；柯震東飾演的「于向立」是姊姊們最難抵擋的小奶狗，首次與柯震東合作的許瑋甯也形容：「他就是個小男生，在現場狀態很鬆，常常兩人對戲就像平常在吃飯、聊天，尤其他那些很自然很可愛的表情，真的會讓所有姊姊都被融化：『怎麼會這麼可愛』。」
金曲歌后蔡健雅操刀主題曲 追劇看著看著就哭了
《不夠善良的我們》的剪接形式流暢的穿梭於現在與過去的俐落節奏被網友讚譽「神剪接」，而蔡健雅的絕美配樂，也令觀眾大呼「太精彩！」《不夠善良的我們》每周六晚間9點於公共電視13頻道播出。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁