啦啦隊一粒有雙胞胎姊姊！球場邊被捕捉到美貌　球迷驚呼：有兩粒

《不夠善良的我們》4看點！林依晨心機幹掉許瑋甯　粉絲淚喊原諒

▲《不夠善良的我們》林依晨擠掉許瑋甯上位，卻覺得賀軍翔始終惦記前女友。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》林依晨擠掉許瑋甯上位，卻覺得賀軍翔始終惦記前女友。（圖／公視、MyVideo提供）

記者羅凌筠／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》首播開紅盤，50歲以上女性族群的收視率1.03，兩位女主角林依晨、許瑋甯分別代表已婚與未婚女性的不同婚姻狀況，獲得廣大女性共鳴與回響，儼然成為全台年輕粉領族最熱愛的台劇，不只觀眾湧進粉絲專頁留言「驚人的好看」、「節奏太讚」、「才第2集我就哭了」，許多影評也紛紛發長文稱讚，此外包括金鐘視后柯佳嬿、鍾欣凌、楊麗音、已晉升製作人的修杰楷也都在社群上大讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《不夠善良的我們》林依晨（右）、賀軍翔的婚姻陷入乏味無聊的危機。（圖／公共電視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》林依晨（右）、賀軍翔的婚姻陷入乏味無聊的危機。（圖／公共電視、MyVideo提供）
搶來的老公比較香？　林依晨扮「綠茶小三」引共鳴

《不夠善良的我們》第1集由林依晨飾演的「簡慶芬」視角出發，林依晨在得知賀軍翔的媽媽並不滿意許瑋甯之後展露的心機，堪稱小三教科書，雖然成功上位，但身為職業婦女的她對於日復一日、連抱怨都快沒有內容的生活感到厭倦，於是想起了昔日的情敵，當她終於在社群上找到了情敵的精彩人生後，竟開始質疑起自己12年前的「勝利」。

▲許瑋甯重逢前男友一句「好痛」，惹來觀眾紛紛吶喊「我也好痛」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲許瑋甯重逢前男友一句「好痛」，惹來觀眾紛紛吶喊「我也好痛」。（圖／公視、MyVideo提供）
重逢前男友賀軍翔　許瑋甯1顆淚太神

收視最高點落在許瑋甯所飾演的「Rebecca」，一早起床即面臨工作、生活上各種狀況及逼迫，仍故作堅強迎接新的一天，深切打中女性觀眾的心情寫照。有一幕是她正在物色晚餐時，被餐廳外的簡介吸引駐足觀看，恰巧被賀軍翔所飾演的前任「何瑞之」撞見，兩人是隔12年再度巧遇。而賀軍翔與許瑋甯的重逢充滿惆悵，最終許瑋甯一句「好痛」，惹來觀眾紛紛吶喊「我也好痛」。

▲賀軍翔細膩演技超好評，九把刀讚譽為「史上最強的賀軍翔」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲賀軍翔細膩演技超好評，九把刀讚譽為「史上最強的賀軍翔」。（圖／公視、MyVideo提供）
穩重熟男VS青春小奶狗　賀軍翔、柯震東好難選

賀軍翔所飾演的「何瑞之」在婚姻裡夾在婆媳之間，道出中年男子的困境，他被導演九把刀讚譽為「史上最強的賀軍翔」，網友大讚「連眼袋、鬍渣都是戲」；柯震東飾演的「于向立」是姊姊們最難抵擋的小奶狗，首次與柯震東合作的許瑋甯也形容：「他就是個小男生，在現場狀態很鬆，常常兩人對戲就像平常在吃飯、聊天，尤其他那些很自然很可愛的表情，真的會讓所有姊姊都被融化：『怎麼會這麼可愛』。」

▲許瑋甯（左）與柯震東的姊弟戀互動讓網友直呼「好可愛」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲許瑋甯（左）與柯震東的姊弟戀互動讓網友直呼「好可愛」。（圖／公視、MyVideo提供）
金曲歌后蔡健雅操刀主題曲　追劇看著看著就哭了

《不夠善良的我們》的剪接形式流暢的穿梭於現在與過去的俐落節奏被網友讚譽「神剪接」，而蔡健雅的絕美配樂，也令觀眾大呼「太精彩！」《不夠善良的我們》每周六晚間9點於公共電視13頻道播出。

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

《不夠善良》林依晨伺候夫家遭碎念　賀軍翔「婆媳夾擊」髮全白了

4月台劇追起來！「綠茶精」林依晨奪許瑋甯男友　曾莞婷省出1棟房

林依晨「1個字」突衝微博榜首！190萬粉絲瘋搜　釣出本人回應了

《不夠善良的我們》許瑋甯重逢前男友　「神演技」讓柯震東也喊痛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞