快訊／黃子佼再爆性侵大一學妹！世新大學將傑出校友身分除名
藝人黃子佼近日被爆出長期購買偷拍影片，甚至有7部是未成年少女的不雅片，遭到大批網友攻擊，昨天又被網紅Zofia爆出，2006年曾趁機性侵企業家二代、當時為世新大一新生的「K小姐」。有網友發現世新大學似乎在近日，將黃子佼傑出校友身分除名，黃子佼為世新大學第5屆（2016年）傑出校友，目前上世新大學官網，已經刪除相關資料。
記者李琦瑋／台北報導
黃子佼於民國83年畢業於世新五專廣播電視科，臉書粉絲專頁「無影無蹤」發文指出，世新大學傑出校友選拔每5年會舉辦1次，並得視情況增設特別獎項，類別分為學術類、傳播類、文藝體育類、社會服務類、工商類，每個獲選的人都是各大業界楷模；黃子佼原在2016年獲選為第5屆傑出校友，當年度是世新創校第60週年，可見學校對他的尊重，同期被選為傑出校友的名人，還包括余光、寇世勳、瞿友寧、李烈、虞戡平、劉德凱、曹瑞原、曾國城等等。
但現在點進「世新大學歷屆傑出校友當選人名單」頁面，已經看不到黃子佼的名字。據了解，黃子佼上週還在傑出校友名單內，校方有進行相關討論研議。
根據《世新大學傑出校友選拔辦法》第8條有註明「取消資格」的條件，傑出校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，得由校長擔任召集人，組成7人至15人評議委員會，經評議委員會決議通過即除名。
世新大學證實，傑出校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，經評議委員會決議通過即可除名。校方稍晚將發布正式聲明。