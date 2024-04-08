黃子佼「傑出校友」遭除名！世新大學證實：嚴重失格影響校譽

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黃子佼於民國83年畢業於世新五專廣播電視科，臉書粉絲專頁「無影無蹤」發文指出，世新大學傑出校友選拔每5年會舉辦1次，並得視情況增設特別獎項，類別分為學術類、傳播類、文藝體育類、社會服務類、工商類，每個獲選的人都是各大業界楷模。
「無影無蹤」表示，黃子佼原在2016年獲選為第5屆傑出校友，當年度是世新創校第60週年，可見學校對他的尊重，同期被選為傑出校友的名人，還包括余光、寇世勳、瞿友寧、李烈、虞戡平、劉德凱、曹瑞原、曾國城等等，但現在點進「世新大學歷屆傑出校友當選人名單」頁面，已經看不到黃子佼的名字。
「無影無蹤」提到，儘管他認為去年出事時，學校就該當機立斷，但至少現在做出了這個決定也是好的。身為世新校友，大概都不想再聽到這個人的名字了，並稱讚世新大學的決定，為台灣的#MeToo運動寫下一個里程碑。
該消息曝光後，也引發網友熱議，「謝謝世新大學的表率，能分辨是非善惡的好學校」、「支持，做得好」、「母校真的做得很好」、「支持」、「看到世新大學做出這個具有指標性的動作，就知道社會對於他的犯罪行為，存在著許多零容忍的聲音，而非輕輕放下，真的很棒」。
根據《世新大學傑出校友選拔辦法》第8條有註明「取消資格」的條件，傑出校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，得由校長擔任召集人，組成7人至15人評議委員會，經評議委員會決議通過即除名。
世新大學晚間發出聲明指出，該校為表彰海內外校友的傑出表現、提升校譽、促進校友與母校的密切互動，訂有「世新大學傑出校友選拔辦法」，如得獎校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，將經評議委員會決議通過除名。
世新大學證實，4月3日，藝人黃子佼經台北地檢署依涉嫌兒童及少年性剝削防制條例處分，該校同時收到各界校友、師生與民眾關切反應，因此，隨即於清明連假期間緊急召開會議，決議通過將黃子佼自第5屆傑出校友除名。