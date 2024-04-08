李多慧為善不欲人知！心繫花蓮地震 低調捐款30萬：台灣平安
中華職棒超人氣韓籍啦啦隊女神李多慧為善不欲人知，她剛結束在台灣的演唱會及味全龍隊應援，今（8）日低調飛回韓國，在離開台灣以前李多慧仍心繫0403花蓮大地震的花蓮災民們，因此在離開韓國前特地委託友人幫忙匯款賑災，李多慧一口氣捐出30萬元新台幣，表示：「希望台灣平安！」
記者張一笙／綜合報導
花蓮大地震當下，李多慧人就在台灣，因此經歷了人生最大一次的地震，李多慧表示當下自己很害怕，雖然這幾天都在忙著演唱會及味全龍主場的應援表演，李多慧仍舊掛念著要幫助地震受災戶，因此在連假結束首日，她在返回韓國以前就委託她的台灣友人幫忙匯款新台幣30萬元來給花蓮賑災。
據《ETtoday》報導，李多慧表示：「因為最近很大的地震，我看過很多的新聞，新聞看過之後，心很痛！」李多慧看到很多人到花蓮去救援，因此她也想為台灣盡一份心力，在苦思許久後才決定用捐款的方式來幫助台灣。對於為何不願意透露捐款善舉，李多慧表示：「別人不知道？因為我覺得我捐錢有一點奇怪，想當祕密。」李多慧也說，她做這件事只是單純愛台灣，並且感謝台灣有一群支持她的粉絲，因此才想低調做這件事。
事實上，李多慧過去在台灣接受訪問時，曾多次提及自己最想去的台灣景點就是花蓮太魯閣國家公園。然而，李多慧因為工作忙碌的緣故，至今尚未去成，如今花蓮遭遇921大地震以來最強震度的地震，李多慧接下來要去太魯閣的計畫恐將繼續延後。
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