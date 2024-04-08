名家論壇》單厚之／政府不想做壞人，大都更只是空談

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根據內政部的資料，全台住宅有904萬戶，平均屋齡為32年，其中超國30年的老宅有461萬戶、佔51%，50年以上的住宅則有101萬戶；而北市屋齡高達36.8年、30年以上高達72%，問題最為嚴重。國家地震中心的研究指出，台北一旦發生規模6.3以上的地震，將有4000棟房屋倒塌。蔣萬安在震後喊出「大都更時代」，也是因為這個原因。
台灣社會長期把都市更新當作是有暴利可圖的事，相當程度跟「炒地皮」劃上等號，黑道介入、開槍恐嚇也時有所聞，所以法規往往站在保護個人財產權的立場，將都更的門檻訂得很高（《都市更新條例》要9成同意）。2012年文林苑事件更是達到極致，即便已經有法院的判決，在「居住正義」的訴求下，最終仍無法拆除，而且之後民團的訴求，還要繼續調高門檻。在自此之後，台北市就再也沒見過公權力出手了。
過去台灣社會看都更，只視為是個人產權的問題，是建商利益與拒絕都更者之間的利益角力，卻忽略了都更還涉及人民的生命安全與財產權之間的衝突。在一個人維護自己財產、追求更大利益時，可能對一群人的生命安全造成威脅，尤其很多釘子戶甚至根本不住在當地，所以可以不管鄰居的死活。
從今天的角度來看，至少在台北市，絕大多數的情況下（30年以上老屋達72%），阻止都更、提高都更難度，才是違背正義的。門檻越高、越難達成，就意味著越多的民眾生命安全受到威脅。如果這次的地震再大一點，就可能出現重大的死傷。
都更是件吃力不討好的事情，繁瑣、得罪人、還可能像文林苑案的郝龍斌惹得一身腥，所以每個地方首長都高喊都更，卻沒有人願意髒了自己的手。反正自己的運氣未必這麼差，不至於在任期內發生死傷慘重的強震；若自己真的這麼倒楣，現在開始做，也根本來不及、無濟於事。
君不見，台北市政府所謂的「都更八箭」其實都是獎勵，多給點誘因讓民間自己做、自己喬，政府只是開門做莊、多給點方便而已，成與不成都是住戶與建商的事，跟政府無關。但在政府不想做壞人、公權力不願意介入的情況下，都更的成效又怎麼可能會好？
在蔣萬安喊出「大都更時代」之後行政院長陳建仁也表示，希望中央和地方一起努力。如若是真的有心，政府就應該司法，如何修法降低老舊房屋都更的門檻，在合法的情況下，公權力也應該給予更多的協助，才可能促成更多的都更，保障人民的安全。所以政府總是不想、不敢得罪人，只會袖手旁觀給獎勵，所謂的大都更終究只是空談而已，如果能成功，早就成功了，還輪得到你？
●作者：單厚之／資深媒體人
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